مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: تحویل فیزیکی ۴۶۰ هزار و ۹۱۱ قطعه سکه طلای پیش‌فروش شده در مرحله شهریورماه، از امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خریداران برای دریافت سکه خود به شعب انتخابی بانک ملی ایران مراجعه می‌کنند.

سررسید چهارمین مرحله سکه‌های پیش فروش بانک مرکزی از امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ متقاضیان شرکت کننده در پیش فروش سکه با سررسید ۳۰ آذرماه سال جاری، ۴۶۰ هزار و ۹۱۱ قطعه انواع سکه از طریق شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور تحویل خواهند گرفت.

براساس این گزارش اشخاصی که در زمان پیش فروش در ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴، سکه را به قیمت مقطوع خریداری و مبلغ را واریز کرده‌اند، در زمان مراجعه به شعب انتخابی جهت دریافت سکه، فقط هزینه تحویل و در صورت نیاز هزینه انبارداری باید پرداخت کنند.

متقاضی خرید سکه طلا می‌تواند تا ۷ روز کاری و حداکثر تا ۲۱ روز کاری از زمان سررسید انتخاب شده در سامانه، به شعبه منتخب خود مراجعه و سکه طلای خریداری شده را دریافت کنند.

همچنین، متقاضی موظف است در هنگام دریافت سکه طلای خریداری شده از شعبه انتخاب شده در سامانه، به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه) مبلغ ۳۰ هزار تومان به عنوان هزینه تحویل به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

درصورتی که متقاضی در مهلت مشمول هزینه انبارداری (۸ تا ۲۱ روز کار‌ی از زمان سررسید) جهت دریافت سکه طلا خریداری شده به شعبه انتخاب شده در سامانه مراجعه کند، باید علاوه بر هزینه تحویل، به ازای هر قطعه سکه طلا (اعم از سکه تمام، نیم سکه و ربع سکه) مبلغ ۵۰ هزار تومان به صورت روزانه به عنوان هزینه انبارداری به شعبه بانک عامل پرداخت کند.

انفساخ معامله

در صورت عدم مراجعه متقاضی ظرف مدت ۲۱ روز کاری از زمان سررسید به شعبه انتخاب شده در سامانه جهت دریافت سکه طلا، معامله منفسخ شده (خودبه خود خاتمه یافته) و وجه معامله پس از کسر هزینه‌های عملیاتی به کیف پول الکترونیکی متقاضی عودت داده می‌شود.

تعداد سکه‌های تخصیص‌یافته در سال جاری

این گزارش حاکی است، تاکنون و در سررسید‌های سال جاری، ۷۵۲ هزار و ۷۷۵ قطعه انواع سکه پیش خرید شده از سوی هموطنان دریافت شده است و با تحویل سکه‌های پیش فروش سررسید آذرماه این تعداد تحویل به یک میلیون و ۲۱۳ هزار و ۶۸۶ قطعه خواهد رسید.

لازم به ذکر است، طی سال جاری تاکنون نیز ۱۹۹ هزار و ۴۸۳ قطعه انواع سکه طلا در ۸ حراج برگزار شده در مرکز مبادله ایران تخصیص داده شده است.

منبع: مرکز مبادله ارز و طلای ایران

 

برچسب ها: مرکز مبادله ارزی ، مرکز مبادله ارز و طلا
تبادل نظر
