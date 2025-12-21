باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از افزایش پیامک‌ها و لینک‌های جعلی خبر داد و از شهروندان خواست برای پیشگیری از کلاهبرداری، از باز کردن این‌گونه پیام‌ها خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به افزایش گزارش‌های مردمی در مورد پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با عناوینی مانند «سامانه قضایی»، «جوایز نقدی» یا «ثبت شکایات»، این معاونت با ارسال پیامکی با محتوای جلوگیری از کلیک بر روی لینک‌های مشکوک یا پاسخ دادن به پیام‌های مشکوک به شهروندان هشدار داد.

نیکوکار گفت: شهروندان لازم است به پیش شماره‌ای که برایشان پیامک ارسال شده است توجه کنند؛ پیامک‌های قانونی از سمت سازمان‌های معتبر، بانک‌ها و پلتفرم‌هایی مثل بیمه، مراکز پزشکی و … از انواع خطوط پیامکی خدماتی که پیش شماره‌های مشخصی دارند، ارسال می‌گردد و این در حالی است که پیامک‌های جعلی عموماً از شماره‌های شخصی ارسال می‌شوند.

وی تاکید کرد: هدف اصلی این گونه پیام‌ها دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و مالی افراد است و هر گونه اقدام عجولانه می‌تواند منجر به سوء استفاده مالی شود.

نیکوکار از مردم خواست در صورت دریافت پیامک‌های مشکوک، موضوع را از طریق مراجع رسمی پیگیری کرده و از ارائه اطلاعات شخصی یا بانکی به منابع غیر رسمی جداً خودداری نمایند.

منبع: میزان