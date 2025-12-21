همزمان با فرارسیدن بلندترین شب سال، جشن شب یلدا با محوریت فرهنگ و آیین‌های اصیل ایرانی، در ۶۳ نقطه از کشورهای مختلف جهان و با حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، همزمان با شب یلدا، رایزنی‌ها و نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف، مجموعه‌ای از مراسم و آیین‌های فرهنگی را با هدف پاسداشت سنت‌های کهن ایرانی و تقویت پیوندهای هویتی ایرانیان خارج از کشور برگزار می‌کنند.

این جشن‌ها با حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور، سفرا، رایزنان فرهنگی، چهره‌های فرهنگی و هنری و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن ایرانی برگزار می‌شود و فضایی شاد، صمیمی و خانواده‌محور را برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌آورد.

برگزاری آیین شب یلدا در نقاط مختلف جهان، نمادی از پویایی، غنای فرهنگی و ماندگاری سنت‌های ایرانی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده زنده‌بودن آیین‌های دیرینه این سرزمین فراتر از مرزهای جغرافیایی است.

شب یلدا فرصتی ارزشمند برای ایرانیان دور از وطن فراهم می‌کند تا با گردهم آمدن در کنار یکدیگر، ضمن بازآفرینی آیین‌های سنتی، پیوندهای فرهنگی و هویتی خود را تقویت کرده و گرمای فرهنگ ایرانی را در غربت زنده نگه دارند.

این رویداد فرهنگی به‌صورت ویژه از سوی شبکه اینترنتی جام‌جم پوشش داده خواهد شد.

