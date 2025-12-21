باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت کشور و امنیت داخلی نوار غزه با صدور بیانیه‌ای هشداردهنده، از جامعه بین‌المللی درخواست مداخله فوری برای آغاز بازسازی در این منطقه را کرد. این درخواست پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان در محله «شیخ رضوان» شهر غزه مطرح شد که منجر به شهادت چهار شهروند گردید.

بر اساس این بیانیه، با احتساب این حادثه، تعداد قربانیان ناشی از ریزش ساختمان‌ها از زمان آغاز آتش‌بس در اکتبر گذشته به ۱۸ نفر رسیده و ۴۶ ساختمان نیز به طور کامل فرو ریخته‌اند.

وزارت کشور غزه با اشاره به ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود مصالح ساختمانی و خانه‌های پیش‌ساخته، وضعیت کنونی را بحرانی توصیف کرد و هشدار داد با آغاز فصل زمستان و بارش باران، خطر ریزش ساختمان‌های آسیبدیده به شدت افزایش یافته است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای ورود فوری مصالح بازسازی و خانه‌های موقت جهت اسکان امن آوارگان اقدام کنند. هرگونه تعلل یا تأخیر در این امر، بحران انسانی را تشدید کرده و جان صد‌ها هزار نفر را با خطر مرگ مستقیم رو‌به‌رو می‌کند.»

این وزارتخانه در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان، از شهروندان خواست برای حفظ جان خود، احتیاط لازم را به عمل آورده و پیش از سکونت از سلامت سازه ساختمان‌ها اطمینان حاصل کنند. همچنین بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های نهاد‌های ذی‌صلاح تأکید شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین