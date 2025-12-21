وزارت کشور نوار غزه پس از ریزش یک ساختمان در محله «شیخ رضوان» که به شهادت چهار شهروند انجامید، از جامعه بین‌المللی خواست برای ورود فوری مصالح ساختمانی و خانه‌های پیش‌ساخته جهت آغاز بازسازی و جلوگیری از تشدید بحران انسانی اقدام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت کشور و امنیت داخلی نوار غزه با صدور بیانیه‌ای هشداردهنده، از جامعه بین‌المللی درخواست مداخله فوری برای آغاز بازسازی در این منطقه را کرد. این درخواست پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان در محله «شیخ رضوان» شهر غزه مطرح شد که منجر به شهادت چهار شهروند گردید.

بر اساس این بیانیه، با احتساب این حادثه، تعداد قربانیان ناشی از ریزش ساختمان‌ها از زمان آغاز آتش‌بس در اکتبر گذشته به ۱۸ نفر رسیده و ۴۶ ساختمان نیز به طور کامل فرو ریخته‌اند.

وزارت کشور غزه با اشاره به ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود مصالح ساختمانی و خانه‌های پیش‌ساخته، وضعیت کنونی را بحرانی توصیف کرد و هشدار داد با آغاز فصل زمستان و بارش باران، خطر ریزش ساختمان‌های آسیبدیده به شدت افزایش یافته است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای ورود فوری مصالح بازسازی و خانه‌های موقت جهت اسکان امن آوارگان اقدام کنند. هرگونه تعلل یا تأخیر در این امر، بحران انسانی را تشدید کرده و جان صد‌ها هزار نفر را با خطر مرگ مستقیم رو‌به‌رو می‌کند.»

این وزارتخانه در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان، از شهروندان خواست برای حفظ جان خود، احتیاط لازم را به عمل آورده و پیش از سکونت از سلامت سازه ساختمان‌ها اطمینان حاصل کنند. همچنین بر ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل‌های نهاد‌های ذی‌صلاح تأکید شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: ریزش ساختمان ، غزه
خبرهای مرتبط
زمستان؛ سلاح خاموش رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی در غزه
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟
از آتش‌بس تا تهدید: خلع سلاح یا تداوم هویت مقاومت؟
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
آخرین اخبار
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
الیزه از گفتگوی بالقوه مکرون با پوتین استقبال کرد
روسیه: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با آمریکا و اوکراین وجود ندارد
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
زلنسکی: از مذاکراتی که به دیدار روسای جمهور ختم شود، حمایت می‌کنیم
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟
از آتش‌بس تا تهدید: خلع سلاح یا تداوم هویت مقاومت؟
پیشنهاد بن گویر برای ساخت زندان با حصاری از تمساح‌ها!
ارتش صهیونیستی مدعی دستگیری عضو داعش در جنوب سوریه شد
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با خلیل الحیه دیدار کرد
ادعای دولت لبنان: مرحله اول طرح تجمیع تسلیحات به پایان نزدیک است
توقیف کشتی ونزوئلایی در آ‌ب‌های بین‌المللی توسط آمریکا