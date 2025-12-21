جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه شماره ۷ مربوط به خدمات در ۶ روز گذشته اعلام کرد: در این مدت بیش از ۴۲ هزار هموطن حادثه‌دیده بویژه در استان‌های جنوبی کشور، امدادرسانی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه شماره ۷ جمعیت هلال‌احمر به شرح زیر است:

۱. از ساعت ۱۸:۰۰ روز ۲۴ دی تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز ۳۰ آذرماه در ۲۵ استان کشور نسبت به ارائه خدمات امدادی، حمایتی و نجات اقدام شده است.

۲. استان‌های درگیر این حوادث شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکز مستقل کیش، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد بوده و در این بازه زمانی، عملیات امدادرسانی در ۱۹۳ شعبه و در ۳۳۵ نقطه عملیاتی انجام شده و طی آن به ۴۲ هزار و ۱۱۲ هموطن حادثه‌دیده خدمات‌رسانی شده است.

۳. تنها در شب گذشته بیش از ۲ هزار نفر از گرفتاران در برف و کولاک گردنه امین الله در خراسان شمالی از خدمات امدادی و حمایتی هلال‌احمر بهره‌مند شدند. اضافه بر این، و بر اساس این گزارش، ۱۹ نفر از مصدومان در ۶ روز گذشته به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۳ نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی درمان شدند.

۴. متأسفانه در جریان این حوادث، علاوه بر شهادت امدادگر هلال‌احمر جهرم در حین امدادرسانی به سیل‌زدگان این شهر، ۷ نفر در استان‌های فارس، خوزستان و هرمزگان جان خود را از دست دادند. همچنین ۴ نفر در استان‌های فارس و هرمزگان با انجام عملیات نجات فنی، نجات یافتند.

۵. در بخش اسکان و جابجایی اضطراری، ۴۴۸۴ نفر اسکان اضطراری و ۳۹۶ متاثر از سوانح جوی به مناطق امن منتقل شدند.

۶. در ادامه این عملیات، ۴۹۲ مورد تخلیه آب منازل انجام شد. همچنین ۲۱۵۲ دستگاه خودرو از سیل و برف و کولاک رهاسازی شد.

۷. در این مدت، ۱۳ هزار و ۲۱۹ حادثه‌دیده اقلام غذایی دریافت کردند. همچنین ۲۷ هزار و ۲۷۵ نفر اقلام زیستی دریافت کردند.

۸. در اجرای این عملیات گسترده، ۶۸۱ تیم عملیاتی با استفاده از ۴۶۲ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲۰ خودروی نجات، ۲۱۶ خودروی کمکدار و ۴۴ دستگاه سایر خودرو‌های عملیاتی به‌کارگیری شدند.

۹. بیش از ۲۵ هزار نیروی هلال احمر در سراسر کشور در طرح امداد زمستانه این جمعیت در آمادگی کامل به سر می‌برند و هم‌وطنان در صورت مواجهه با حوادث و سوانح در هر ساعت شبانه روز می‌توانند با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند و حوادث را برای دریافت خدمات امدادی گزارش دهند.

