باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق گفت: نخستین گروه از قوها و غازهای مهاجر وارد این پارک ملی شدند و حضور آنها آغاز فصل زمستانگذرانی پرندگان مهاجر در این زیستگاه ارزشمند را نوید میدهد.
او افزود: پارک ملی بوجاق به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر در کشور، هر ساله میزبان هزاران پرنده از گونههای مختلف است. ورود قوها و غازهای مهاجر نشان دهنده سلامت اکوسیستم و اهمیت حفاظت از تالابها و نیزارهای این منطقه است.
سرپرست اداره پارک ملی بوجاق با اشاره به ضرورت پایش مستمر جمعیت پرندگان مهاجر تصریح کرد: کارشناسان این اداره به طور منظم وضعیت جمعیت پرندگان را بررسی میکنند تا ضمن ثبت دادههای علمی از بروز تهدیدات احتمالی مانند بیماریهای واگیر یا تخریب زیستگاه جلوگیری شود.
پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق به وسعت ۳ هزار و ۳۴۳ هکتار در منطقهای حفاظت شده در بندر کیاشهر از توابع شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان قرار دارد و همه ساله پذیرای پرندگان مهاجر شمال اروپا و سیبری است.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان