رئیس سازمان اداری و استخدامی از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور طی یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، آغاز فرآیند اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی را اعلام کرد.

وی افزود: ‏با ابلاغ مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی، دولت چهاردهم گام بلند دیگری در چابک‌سازی دولت برداشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد معتقدیم با این اقدام، هم اتخاذ تصمیمات در این حوزه بهینه‌تر خواهد شد و هم زمینه تحقق یکی از وعده‌های مهم ‎رئیس‌جمهور پزشکیان در زمینه حذف ساختار‌های موازی محقق خواهد شد.

