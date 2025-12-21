رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از اول مهر امسال تاکنون، بیش از ۱۷۷ هزار و ۲۰۰ فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در پایتخت شناسایی و اعمال قانون شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: از اول مهر سال جاری تا کنون، بیش از ۱۷۷ هزار و ۲۰۰ فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در پایتخت شناسایی و اعمال قانون شده است؛ تخلفاتی که از نصب پلاک‌های متفرقه تا پوشاندن و مخدوش کردن پلاک را شامل می‌شود و برخی از آنها علاوه بر جریمه نقدی، مجازات کیفری نیز در پی دارند.

به گفته سردار موسوی پور، اعمال قانون تخلفات پلاک در تهران طی این مدت به شرح زیر بوده است:

نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک:  ۶۹ فقره

نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن:  ۱۱۲ هزار و ۲۷۵ فقره

تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه:  ۹۶۹ فقره

عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در عقب وسایل نقلیه باربری و مسافربری:  ۴۳ هزار و ۱۶۹ فقره

پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک خودرو: ۲۰ هزار و ۸۱۶ فقره

وی تأکید کرد: هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، تخلف ساده محسوب نمی‌شود بلکه جرم است. بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر شخص در مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند، پلاک وسیله نقلیه دیگری را الصاق نماید یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

سردار موسوی پور افزود: در صورت وقوع تخلف، جریمه اعمال می‌شود؛ اما در مواردی مانند تغییر یا مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر یا استفاده از پلاک جعلی، علاوه بر توقیف خودرو، پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

سردار موسوی پور در مورد میزان جریمه‌های تخلفات پلاک گفت: نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک، ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن، ۴۰۰ هزار تومان و پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک یا قرار دادن هر شیء مانع دید پلاک، ۷۰۰ هزار تومان جریمه دارد.

سردار موسوی پور در پایان خاطر نشان کرد: پلاک خودرو، هویت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و هرگونه تغییر، پوشاندن یا مخدوش کردن آن نه تنها تخلف، بلکه در مواردی جرم است. رانندگان باید بدانند که چنین اقداماتی می‌تواند منجر به توقیف خودرو و تشکیل پرونده قضایی شود. رعایت قوانین مربوط به پلاک، علاوه بر جلوگیری از جریمه و مجازات، به ارتقای نظم و امنیت ترافیکی در شهر کمک می‌کند. پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان می‌خواهد در صورت مشاهده تخلفات پلاک، موضوع را به سامانه‌های پلیس گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، جریمه رانندگی
خبرهای مرتبط
ترافیک صبحگاهی امروز تهران چگونه است؟
استقرار ۹۱ هزار نیروی عملیاتی در قالب طرح زمستانی پلیس راه تا ۲۰ اسفند
توصیه‌های ترافیکی پلیس راهور تهران ویژه شب یلدا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
معمای قتل زیر «درخت آرامش»
اولین چراغ راهنمایی هوشمند «زمان صفر» تهران راه اندازی شد
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
دستگیری ۵۸۰ نفر از حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
آخرین اخبار
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
اعمال قانون بیش از ۱۷۷ هزار فقره تخلف پلاک در پاییز ۱۴۰۴ پایتخت
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
هشدار قضایی درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های مشکوک
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
ثبت شرکت در ۲ روز؛ دستاورد سامانه جدید ثبت شرکت‌ها/ سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در ۱۱ استان فعال شد
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
اکران بنر‌های ویژه باغ‌راه خیابان عرب با رویکرد جذب نوجوانان در منطقه ۱۰
برگزاری جشن یلدای شهدایی در امامزاده روح الله الحسنی (ع) تهران
تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن
قوانین سختگیرانه دنیا برای حضور کودکان در فضای مجازی
دانشگاه، صنعت و حکمرانی برای نجات هوای پایتخت همراه می‌شوند
تکمیل پروژه میدان فتح ظرف ۱۰ روز آینده/ آخرین معارض تاسیساتی پروژه بروجردی لوله گاز ۱۲ اینچی است
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
رسانه‌ها بستر فرصت برابر برای جوانان کشور
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
هشدار درباره سالمندی شتابان ایران
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
تهران درگیر بحران پارکینگ است
محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی نانوایی متخلف برای عرضه خارج از شبکه آرد
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
نامه هشداری سازمان بازرسی برای تشدید نظارت بر بازار برنج و برخورد فوری با متخلفان
اکران پیام یلدا در سطح شهر تهران
توضیح درباره مرگ پاکبانان در مناطق ۲۲ و ۹ ضروری است
دستگیری ۵۸۰ نفر از حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
اقدام اخیر دولت درباره انتخاب شهرداران ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج می‌کند