کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: روز دوشنبه در مناطق غربی و جنوبی استان انتظار بارش پراکنده برف خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مرتضی صبوری، وضعیت جوی استان را از یکشنبه ۳۰ آذر تا سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴ بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، به شرح زیر اعلام کرد.

وی گفت: آسمان قم در یکشنبه ۳۰ آذر صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و در اواخر وقت افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود. سمت باد جنوب شرقی با سرعت ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت است و بیشینه دمای شهر قم به ۱۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم افزود: دوشنبه ۱ دی آسمان نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد (شرقی، سرعت ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) خواهد بود و در مناطق غربی و جنوبی استان، بارش پراکنده برف رخ می‌دهد. کمینه دما ۱- درجه و بیشینه ۱۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته صبوری، سه‌شنبه ۲ دی آسمان قسمتی تا نیمه‌ابری با افزایش ابر و وزش باد جنوب شرقی (سرعت ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت) است. کمینه دما ۱- درجه و بیشینه ۱۲ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی همچنین به دمای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: خنک‌ترین صبحگاه در دستجرد با ۵.۵- درجه و گرم‌ترین بعدازظهر در مرکز تحقیقات قم با ۱۳.۳ درجه ثبت شده است.

منبع:هواشناسی قم

برچسب ها: هواشناسی قم ، بارش برف
خبرهای مرتبط
اجرای حدود ۵ هزار سرویس برف‌روبی در محور‌های قم
غیرحضوری شدن مدارس در برخی مناطق استان قم فردا شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تردد ایمن در جاده‌های برف‌گیر قم برقرار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای حدود ۵ هزار سرویس برف‌روبی در محور‌های قم
خودروی قاچاق در قم از حرکت ایستاد
رونمایی نمادین از ثبت جهانی شب چله در قم
نیروگاه تجمیعی حمایتی ۲۵ مگاواتی در قم احداث می‌شود
اجرای طرح نظارتی یلدا در بازار قم /عدم درج قیمت بیشترین تخلف صنفی
۳۶۰ قصه‌گو در راه بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی قم
پیش بینی بارش پراکنده برف در قم
قم دارای رتبه نخست کشوری در حوزه نشر کتاب‌های دینی است
آخرین اخبار
قم دارای رتبه نخست کشوری در حوزه نشر کتاب‌های دینی است
پیش بینی بارش پراکنده برف در قم
۳۶۰ قصه‌گو در راه بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی قم
رونمایی نمادین از ثبت جهانی شب چله در قم
خودروی قاچاق در قم از حرکت ایستاد
اجرای حدود ۵ هزار سرویس برف‌روبی در محور‌های قم
نیروگاه تجمیعی حمایتی ۲۵ مگاواتی در قم احداث می‌شود
اجرای طرح نظارتی یلدا در بازار قم /عدم درج قیمت بیشترین تخلف صنفی
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال پساب به اراضی بیابانی قم نیاز است
هزینه پایین درمان در ایران زمینه‌ساز رشد توریسم سلامت است
دستگیری سارق نیم کیلو طلا در قم
رقابت‌های انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری به میزبانی قم+فیلم