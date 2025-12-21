کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: روز دوشنبه در مناطق غربی و جنوبی استان انتظار بارش پراکنده برف خواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی صبوری، وضعیت جوی استان را از یکشنبه ۳۰ آذر تا سهشنبه ۲ دی ۱۴۰۴ بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، به شرح زیر اعلام کرد.
وی گفت: آسمان قم در یکشنبه ۳۰ آذر صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و در اواخر وقت افزایش ابر پیشبینی میشود. سمت باد جنوب شرقی با سرعت ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت است و بیشینه دمای شهر قم به ۱۴ درجه سانتیگراد میرسد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم افزود: دوشنبه ۱ دی آسمان نیمهابری همراه با افزایش ابر و وزش باد (شرقی، سرعت ۱۵ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) خواهد بود و در مناطق غربی و جنوبی استان، بارش پراکنده برف رخ میدهد. کمینه دما ۱- درجه و بیشینه ۱۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
به گفته صبوری، سهشنبه ۲ دی آسمان قسمتی تا نیمهابری با افزایش ابر و وزش باد جنوب شرقی (سرعت ۲۵ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت) است. کمینه دما ۱- درجه و بیشینه ۱۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی همچنین به دمای ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: خنکترین صبحگاه در دستجرد با ۵.۵- درجه و گرمترین بعدازظهر در مرکز تحقیقات قم با ۱۳.۳ درجه ثبت شده است.
منبع:هواشناسی قم