باشگاه خبرنگاران جوان - آزاده نظربلند روز یکشنبه در دیدار با اکبر بهنام جو، استاندار قم با تاکید بر این که قم دارای جایگاهی ممتاز در زیست بوم فرهنگی کشور است، بیان کرد: قم همچنین از استانهای پیشرو در استفاده از خدمات کتابخانهای است که این موضوع، بیانگر پویایی جامعه کتابخوان این استان میباشد.
وی در ادامه با اشاره به اقدام های نهاد کتابخانههای عمومی کشور در توسعه عدالت فرهنگی، افزود: راهاندازی و توسعه کتابخانههای سیار برای مناطق محروم و روستاها، یکی از ابزارهای مؤثر نهاد برای دسترسی برابر اقشار مختلف جامعه به کتاب است که در استان قم نیز با جدیت دنبال میشود.
نظربلند با تأکید بر ظرفیت گسترده نهاد کتابخانههای عمومی کشور، گفت: نهاد با شبکه فراگیر کتابخانههای خود میتواند تأثیرات اجتماعی عمیقی در میان آحاد جامعه ایجاد کند و بهرهگیری از ظرفیت استانداری در حوزه ترویج کتاب و کتابخوانی، اقدامی شایسته و راهبردی است که با نگاه فرهنگی استاندار قم، زمینه تحقق آن فراهم شدهاست.
استاندار قم نیز در این دیدار با تأکید بر جایگاه ممتاز این استان در عرصه فرهنگی کشور، گفت: قم بهواسطه پیشینه علمی، دینی و فرهنگی خود، از جایگاهی ویژه در حوزه نشر و کتابخوانی برخوردار است و بخش قابلتوجهی از تولید محتوای دینی کشور، در این استان شکل میگیرد.
بهنامجو با اشاره به تجربههای موفق مردمی در حوزه ترویج کتابخوانی ادامه داد: در قم گروههایی فعال هستند که با انگیزهای کاملا داوطلبانه و حتی با صرف هزینه از منابع شخصی، در زمینه مشاوره کتاب و اهدای کتاب، فعالیت میکنند. استمرار این حرکتهای خودجوش، نشان میدهد که میتوان الگوهای موفق ترویج کتاب را از قم به سایر استانهای کشور، تعمیم داد.
وی همچنین با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در حمایت از این جریانها، گفت: استفاده از ظرفیت استانداری و همافزایی میان نهادهای فرهنگی، میتواند بستر مناسبی برای تقویت فرهنگ مطالعه و پشتیبانی از فعالیتهای مردمی در حوزه کتاب، فراهم کند.
منبع:روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی قم