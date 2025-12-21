با وجود اعلام تأخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات به مناسبت شب یلدا، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا تأکید کرد که مراکز تعویض پلاک خودرو فردا مطابق روال عادی فعالیت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فردا ۱ دی ماه ۱۴۰۴ به مناسبت روز بعد از شب یلدا، همه ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و آموزشی فعالیت روزانه خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌کنند. این موضوع باعث شد که شهروندان درباره وضعیت مراکز تعویض پلاک نیز سوالاتی داشته باشند.

سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، در این خصوص گفت: مراکز تعویض پلاک و خدمات شماره‌گذاری خودرو فردا طبق ساعات عادی کاری آماده ارائه خدمات به شهروندان خواهند بود و هیچ تغییری در آغاز فعالیت این مراکز اعمال نشده است.

وی افزود: تأکید ما بر حضور شهروندان در زمان مقرر است تا از ازدحام و تجمع در ساعات مشخص جلوگیری شود و همچنین ترافیک خیابان‌های اطراف مراکز کاهش یابد. مراجعه زودتر از موعد باعث ایجاد ترافیک و اختلال در تردد سایر شهروندان می‌شود و زمان مراجعه‌کنندگان نیز هدر خواهد رفت.

سرهنگ باسره تصریح کرد: پلیس راهور همواره آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است و رعایت زمان‌بندی تعیین‌شده توسط مراجع برای حضور در مراکز تعویض پلاک، تضمین‌کننده دریافت خدمات به شکل سریع و ایمن است.

وی در پایان یادآور شد که شهروندان می‌توانند در ساعات کاری اعلام‌شده به مراکز مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز خود را بدون نگرانی از تغییر در ساعات آغاز فعالیت دریافت کنند.

برچسب ها: مراکز تعویض پلاک ، شب یلدا
خبرهای مرتبط
افزایش ساعت کار مراکز تعویض پلاک در تهران و استان‌های پرتردد
واگذاری پلاک‌های فک شده بدون جریمه به رانندگان جدید
اعضای باند فریب خریداران خودرو زمین‌گیر شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
معمای قتل زیر «درخت آرامش»
اولین چراغ راهنمایی هوشمند «زمان صفر» تهران راه اندازی شد
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
دستگیری ۵۸۰ نفر از حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
آخرین اخبار
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
اعمال قانون بیش از ۱۷۷ هزار فقره تخلف پلاک در پاییز ۱۴۰۴ پایتخت
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
هشدار قضایی درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های مشکوک
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
ثبت شرکت در ۲ روز؛ دستاورد سامانه جدید ثبت شرکت‌ها/ سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در ۱۱ استان فعال شد
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
اکران بنر‌های ویژه باغ‌راه خیابان عرب با رویکرد جذب نوجوانان در منطقه ۱۰
برگزاری جشن یلدای شهدایی در امامزاده روح الله الحسنی (ع) تهران
تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن
قوانین سختگیرانه دنیا برای حضور کودکان در فضای مجازی
دانشگاه، صنعت و حکمرانی برای نجات هوای پایتخت همراه می‌شوند
تکمیل پروژه میدان فتح ظرف ۱۰ روز آینده/ آخرین معارض تاسیساتی پروژه بروجردی لوله گاز ۱۲ اینچی است
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
رسانه‌ها بستر فرصت برابر برای جوانان کشور
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
هشدار درباره سالمندی شتابان ایران
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
تهران درگیر بحران پارکینگ است
محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی نانوایی متخلف برای عرضه خارج از شبکه آرد
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
نامه هشداری سازمان بازرسی برای تشدید نظارت بر بازار برنج و برخورد فوری با متخلفان
اکران پیام یلدا در سطح شهر تهران
توضیح درباره مرگ پاکبانان در مناطق ۲۲ و ۹ ضروری است
دستگیری ۵۸۰ نفر از حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
اقدام اخیر دولت درباره انتخاب شهرداران ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج می‌کند