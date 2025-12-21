باشگاه خبرنگاران جوان - فردا ۱ دی ماه ۱۴۰۴ به مناسبت روز بعد از شب یلدا، همه ارگانها و نهادهای دولتی و آموزشی فعالیت روزانه خود را با ۲ ساعت تأخیر آغاز میکنند. این موضوع باعث شد که شهروندان درباره وضعیت مراکز تعویض پلاک نیز سوالاتی داشته باشند.
سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا، در این خصوص گفت: مراکز تعویض پلاک و خدمات شمارهگذاری خودرو فردا طبق ساعات عادی کاری آماده ارائه خدمات به شهروندان خواهند بود و هیچ تغییری در آغاز فعالیت این مراکز اعمال نشده است.
وی افزود: تأکید ما بر حضور شهروندان در زمان مقرر است تا از ازدحام و تجمع در ساعات مشخص جلوگیری شود و همچنین ترافیک خیابانهای اطراف مراکز کاهش یابد. مراجعه زودتر از موعد باعث ایجاد ترافیک و اختلال در تردد سایر شهروندان میشود و زمان مراجعهکنندگان نیز هدر خواهد رفت.
سرهنگ باسره تصریح کرد: پلیس راهور همواره آماده خدمترسانی به شهروندان است و رعایت زمانبندی تعیینشده توسط مراجع برای حضور در مراکز تعویض پلاک، تضمینکننده دریافت خدمات به شکل سریع و ایمن است.
وی در پایان یادآور شد که شهروندان میتوانند در ساعات کاری اعلامشده به مراکز مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز خود را بدون نگرانی از تغییر در ساعات آغاز فعالیت دریافت کنند.