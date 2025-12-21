باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ماموریت PUNCH ناسا (قطبش برای متحد کردن تاج خورشیدی و هلیوسفر) تصاویر بهبود یافتهای را منتشر کرده است که شعلههای عظیم خورشیدی معروف به فورانهای تاج خورشیدی (CME) را از ۲۱ اکتبر تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد.
برای اولین بار، دانشمندان میتوانند به طور مداوم این انتشارات را از جو بیرونی خورشید به فضای بین سیارهای ردیابی کنند. این تصاویر که توسط چهار فضاپیمای کوچک گرفته شدهاند، CMEها را به عنوان زمینی ابر مانند نشان میدهند که از خورشید دور میشوند. آنها همچنین تصاویری از اجرامی مانند دنبالهدار لمون، زهره و عطارد را ثبت کردهاند. این دادهها درک ما از آب و هوای فضایی که بر زمین و منظومه شمسی تأثیر میگذارد را بهبود میبخشد.
طبق گزارش ناسا، ماموریت PUNCH تصاویر هر چهار فضاپیما را ترکیب کرد و اولین تصاویر میدان دید وسیع از تاج خورشیدی و باد خورشیدی را تولید کرد. این ماموریت در این دوره مجموعهای از فورانهای تاج خورشیدی (CME) را شناسایی کرد که یکی از آنها، در اواسط نوامبر، به عنوان G4 (دومین سطح بالا) طبقهبندی شد و شفقهای قطبی قابل مشاهدهای را بر فراز چندین ایالت جنوبی ایالات متحده ایجاد کرد. این اطلاعات همچنین به پیشبینی اختلالاتی که میتوانند بر ماهوارهها، شبکههای برق و عملیات انسانی در فضا تأثیر بگذارند، کمک میکند.
همانطور که کریگ دیفارست، محقق اصلی ماموریت PUNCH در موسسه تحقیقاتی جنوب غربی، اظهار داشت: "این تصاویر سطح ۳ گامی مهم به جلو هستند، زیرا تاکنون، ما فقط توانستهایم فورانهای تاج خورشیدی را ردیابی کنیم و تأثیر آنها را بر زمین ارزیابی کنیم، زمانی که در سمت پنهان خورشید رخ میدهند."
این دادهها دائماً بهروزرسانی میشوند تا حساسیت و دقت آنها افزایش یابد. این مشاهدات بخشی از یک تلاش مشترک با سایر ماموریتهای ناسا، از جمله کاوشگر خورشیدی پارکر، مدارگرد خورشیدی و فضاپیمای IMAP، برای به دست آوردن تصویری جامعتر از شعلههای خورشیدی و تأثیرات آنها بر آب و هوای فضا است.
چهار فضاپیمای پانچ به طور مداوم مرز روز و شب زمین را رصد میکنند و گذار از تاج خورشیدی به باد خورشیدی را در تصاویر با وضوح بالا نمایش میدهند که برای تحقیقات و مطالعات آب و هوای فضا در سراسر جهان در دسترس هستند.
منبع: الیوم السابع