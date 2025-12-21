شهروندخبرنگار ما تصاویری از فرونشست زمین در روستای قناتنو شهرستان جیرفت بخش اسماعیلیه استان کرمان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - براثربارش باران برخی از خانههای روستای قناتنو در شهرستان جیرفت استان کرمان بخش اسماعیلیه زمین فرونشست کرده و باعث تخریب زمین شده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام فرونشست زمین در اثربارندگی هشت تا از خانههای روستای قناتنو شهرستان جیرفت بخش اسماعیلیه استان کرمان تخریب شده و موجب فرونشست زمین شده است. لطفا پیگیری کنید.
منبع: شهروندخبرنگار - کرمان
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.