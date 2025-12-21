شهروندخبرنگار ما تصاویری از فرونشست زمین در روستای قناتنو شهرستان جیرفت بخش اسماعیلیه استان کرمان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - براثربارش باران برخی از خانه‌های روستای قناتنو در شهرستان جیرفت استان کرمان بخش اسماعیلیه زمین فرونشست کرده و باعث تخریب زمین شده است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام فرونشست زمین در اثربارندگی هشت تا از خانه‌های روستای قناتنو شهرستان جیرفت بخش اسماعیلیه استان کرمان تخریب شده و موجب فرونشست زمین شده است. لطفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - کرمان

تصاویری از فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت

تصاویری از فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت

فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت

فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت

تصاویری از فرونشست زمین

تصاویری از فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت

برچسب ها: فرونشست زمین ، بارش باران ، مشکلات مردم
تصاویری از فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت
