حضور در اقامتگاه های سنتی در شیراز فرصتی است برای لذت بردن از فضای سنتی و امکانات مدرن، آشنایی با سبک زندگی گذشته و حس واقعی زندگی در شهری که حافظ و سعدی در آن خانه داشته‌اند.

بهترین هتل‌های سنتی شیراز

اگر دوست دارید در مدت اقامتتان به جای ماندن در یکی از چندین هتل شیراز، اقامتگاهی سنتی را انتخاب کنید، ما پیشنهادهایی عالی از هتل های شیراز برایتان داریم.

این هتلهای سنتی شیراز، ترکیبی از معماری اصیل و خدمات باکیفیت را برای مهمانان فراهم کرده اند.

نام هتل/اقامتگاه جاذبه‌های نزدیک امکانات و خدمات محدوده قیمت هر شب هتل بوتیک ایرانمهر ارگ کریمخان، بازار وکیل اینترنت رایگان، صبحانه، راهنمای گردشگری ۴ تا ۷ میلیون تومان اقامتگاه سنتی سپهری آرامگاه شاهچراغ، مسجد نصیرالملک صبحانه محلی، اینترنت بی‌سیم، پذیرش ۲۴ ساعته ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان اقامتگاه ترنجستان بازار وکیل، باغ نارنجستان قوام ترنسفر، صبحانه، چایخانه سنتی، اینترنت رایگان ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان اقامتگاه سی راه مسجد وکیل، نارنجستان قوام سرویس بهداشتی اختصاصی، خانه‌داری، صبحانه، اینترنت رایگان ۱ تا ۲ میلیون تومان اقامتگاه سنتی پنج دری شاهچراغ، نارنجستان قوام، بازار وکیل صبحانه، تور گردشگری، اینترنت، فضای مشترک سنتی ۳ تا ۶ میلیون تومان

در ادامه با جزئیات خدمات این اقامتگاه های سنتی در شیراز آشنا می‌شویم.

1-هتل بوتیک ایرانمهر شیراز

شاید تا به حال بارها نام بوتیک هتل به گوشتان خورده باشد، اگر اهل سفر باشید، احتمالا می‌دانید که اکثر افراد یا صاحبان هتل‌ها به هتل‌های لوکس، بوتیک هتل می‌‎گویند.

این هتل سنتی شیراز در بافت تاریخی و نزدیک به ارگ کریمخان و بازار وکیل قرار دارد. متوسط هزینه این اقامتگاه خوب در شیراز برای هر شب، بسته به نوع اتاق، بین ۴ تا ۷ میلیون تومان متغیر است. معماری سنتی آن شامل حیاط مرکزی، حوض آب و اتاق‌هایی با تزئینات اصیل ایرانی بوده و امکاناتی مانند اینترنت رایگان، خدمات صبحانه و راهنمای گردشگری برای راحتی مهمانان فراهم شده‌اند.

2-اقامتگاه سنتی سپهری شیراز

این خانه سنتی در شیراز، در محله سنگ سیاه، یکی از مناطق تاریخی و اصیل شهر قرار گرفته است.

فاصله اندکی با آرامگاه شاهچراغ و مسجد نصیرالملک دارد.

هزینه اقامت بین ۹۰۰هزار تا ۲میلیون تومان در هر شب متغیر است.

فضای داخلی با کاشی کاری سنتی، پنجره های اُرسی و حیاط دل باز طراحی شده است.

خدماتی شامل صبحانه محلی، اینترنت بی سیم و پذیرش ۲۴ ساعته در این هتل شیراز ارائه می شود.

3-اقامتگاه ترنجستان شیراز

این اقامتگاه های سنتی شیراز در محله تاریخی درب شاهزاده و نزدیک بازار وکیل و باغ نارنجستان قوام قرار دارد. میانگین هزینه اقامت برای هر شب بین ۱.۵ تا ۳ میلیون تومان است. فضای هتل با در و پنجره‌های چوبی، فرش‌های دستباف و تزئینات سنتی ایرانی، تجربه‌ای دلنشین و اصیل ایجاد می‌کند و امکاناتی مانند خدمات ترنسفر، صبحانه، چایخانه سنتی و اینترنت رایگان برای راحتی مهمانان فراهم شده است.

4-اقامتگاه سی راه شیراز

این هتل در نزدیکی خیابان لطفعلی‌خان زند و بازار سنتی شیراز قرار گرفته و فاصله کمی تا مسجد وکیل، نارنجستان قوام و دیگر اماکن تاریخی دارد. هزینه اقامت در این هتل بین ۱ تا ۲ میلیون تومان متغیر است. طراحی داخلی با دیوارهای خشتی، سقف‌های گنبدی و فضایی گرم و سنتی توجه مهمانان را جلب می‌کند و امکاناتی مانند سرویس بهداشتی اختصاصی، خدمات خانه‌داری، صبحانه و اینترنت رایگان نیز برای راحتی آن‌ها فراهم شده است، همین ویژگی ها باعث شده تا این اقامتگاه، جزو بهترین هتل های سنتی شیراز قرار بگیرد.

5-اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

این هتل شیراز در بافت تاریخی شهر و نزدیک خیابان لطفعلی خان و خانه زینت الملک واقع شده است و موقعیت ممتاز آن، دسترسی سریع به جاذبه هایی مانند شاهچراغ، نارنجستان قوام و بازار وکیل را فراهم می کند.

هزینه اقامت شبانه در این اقامتگاه، بسته به انتخاب اتاق و تعداد نفرات، بین ۳ تا ۶ میلیون تومان متغیر است.

معماری اصیل قاجاری با درهای رنگی، حیاط با حوض فیروزه ای و گچ بری‌های سنتی، فضای ویژه ای ایجاد کرده است.

ارائه خدماتی مانند صبحانه، تورهای گردشگری، اینترنت و فضای مشترک سنتی از مزایای این اقامتگاه است.

تفاوت هتل های سنتی با هتل های مدرن

معیار هتل‌های سنتی شیراز هتل‌های مدرن فضای معماری خانه‌های قدیمی بازسازی شده، حیاط مرکزی، شیشه‌های رنگی، نقوش گچ‌بری ایرانی طراحی ساده و مینیمال، بدون جزئیات تاریخی نوع خدمات پذیرایی با چای ایرانی، لباس محلی کارکنان، موسیقی سنتی، تجربه فرهنگی خدمات متمرکز بر سرعت، فناوری و استانداردهای بین‌المللی فضای اقامت پنجره‌های ارسی، آینه‌کاری، قالی‌های دستباف، تخت‌های سنتی تلویزیون هوشمند، نورپردازی صنعتی، تخت‌های مدرن و امکانات به‌روز تجربه اقامتی حس زندگی در خانه بومی، مناسب سفرهای فرهنگی یا رمانتیک مناسب سفرهای کاری، اقامت استاندارد و سریع قیمت معمولاً مقرون به صرفه‌تر، تجربه گرم و صمیمی با قیمت مناسب اغلب گران‌تر، تمرکز بر امکانات مدرن و لوکس

تفاوت بین هتل های سنتی و مدرن، تنها در ظاهر نیست و هر کدام تجربه ای کاملا متفاوت از اقامت را برای مهمانان رقم می زند. اگر قصد دارید هتل شیراز را انتخاب کنید، شناخت این تفاوت ها می تواند شما را در تصمیم گیری دقیق تر یاری کند. اگر اهل رفتن به هتل های مدرن هستید در مطلب "بررسی امکانات و خدمات برترین هتل های شیراز در سال جاری" به معرفی بهترین هتل های شیراز پرداختیم.

فضای معماری

بهترین هتل های سنتی شیراز، معمولا در خانه های قدیمیِ بازسازی شده قرار دارند و با حیاط های مرکزی، شیشه های رنگی و نقوش گچ بری اصیل ایرانی، حس حضور در گذشته را زنده می کنند. در مقابل، معماری هتل های مدرن ساده تر، مینیمال و اغلب بدون جزئیات تاریخی است.

نوع خدمات

در هتل شیراز های سنتی، خدماتی مانند پذیرایی با چای ایرانی، لباس محلی کارکنان یا موسیقی سنتی، تجربه ای فرهنگی را به همراه دارند. اما در هتل های مدرن، خدمات متمرکز بر سرعت، فناوری و استانداردهای بین المللی است.

فضای اقامت

اتاق های هتل های سنتی معمولا با پنجره های ارسی، آینه کاری، قالی های دستباف و تخت های سنتی تزئین شده اند. در حالی که اتاق های هتل های مدرن با امکانات به روز مانند تلویزیون هوشمند، نورپردازی صنعتی و تختخواب‌های فنی تجهیز شده اند.

تجربه اقامتی

بهترین اقامتگاه سنتی شیراز، حس زندگی در خانه ای بومی را القا می کند که مناسب سفرهای فرهنگی یا رمانتیک است. ولی هتل مدرن، بیشتر برای سفرهای کاری یا اقامت های استاندارد و سریع طراحی شده اند.

قیمت

معمولا هزینه اقامت در بسیاری از هتل های سنتی مقرون به صرفه تر از هتل های لوکسِ مدرن است، به ویژه برای کسانی که به دنبال فضایی گرم و صمیمی با قیمت مناسب هستند. این نوع اقامتگاه های سنتی در شیراز با ارائه خدمات مطلوب در عین حفظ اصالت، گزینه ای اقتصادی و جذاب برای تجربه ای متفاوت محسوب می شوند.

جمع بندی

اگر در سفر به شیراز به دنبال لمس فضای سنتی و تجربه ای متفاوت از اقامت هستید، هتل شیراز با معماری اصیل، انتخاب مطلوبی برایتان خواهد بود. این اقامتگاه ها عمدتا به جاذبه های تاریخی شهر نزدیک اند و با ارائه خدماتی صمیمانه، حس حضور در خانه ای ایرانی را برایتان تداعی می کنند. با کمک اسنپ تریپ، می توانید رزرو هتل شیراز را آسان، سریع و مطمئن انجام دهید و از امکاناتی مانند اطلاعات جامع، بررسی نظرات مسافران و پشتیبانی شبانه روزی بهره ببرید.