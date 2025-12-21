استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

جشن شب یلدا در تخت جمشید

عکاس فرزانه چخماق ساز
تاریخ انتشار ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ۱۷:۳۹
امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مردم چهارمین سالگرد ثبت جهانی شب یلدا را در مجموعه تاریخی تخت جمشید جشن گرفتند.

برچسب ها: شب یلدا ، شب چله ، تخت جمشید ، شیراز ، فارس
