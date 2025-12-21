باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - محمدی فرماندار شهرستان کلیبر در ادامه با تاکید بر لزوم مشارکت دستگاه‌های اجرایی متولی خصوصا شرکت آب منطقه‌ای، آبفا و امور عشایری استان در جهت غلبه بر مشکل تنش آبی قشلاقات بخش آبش احمد گفت:با مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان و اداره کل امور عشایری استان، فاز دو پروژه‌ی آب رسانی به قشلاقات بخش آبش احمد با اعتباری بالغ بر ۷۵میلیار تومان تکمیل می‌گردد.

وی در ادامه تامین پایدار آب شرب شهر کلیبر را از نیز از دیگر برنامه‌های فرمانداری شهرستان در راستای مقابله با تنش آبی اعلام و تشریح کرد:سد پیغام جهت تامین آب شرب پایدار این شهر در حال تکمیل می‌باشد که تا تکمیل این سد و احداث تصفیه خانه با حفر چاه تقویتی، از کمبود آب شرب در فصول گرم سال، جلوگیری می‌شود.