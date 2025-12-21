سرویس پستی دانمارک آخرین نامه خود را هفته آینده تحویل داده و به سنتی بیش از ۴۰۰ ساله پایان خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرویس پستی دانمارک اعلام کرد که در پی نگرانی از «افزایش فرآیند دیجیتالی شدن و کاهش استفاده از نامههای کاغذی» خدمات خود را از تاریخ ۳۰ دسامبر (نهم دی ماه) متوقف خواهد کرد.
شرکت «پستنورد» که در سال ۲۰۰۹ با ادغام خدمات پستی سوئد و دانمارک تشکیل شد، با اعلام تصمیم خود برای توقف تحویل نامهها، اعلام کرد که هزار و ۵۰۰ شغل را در دانمارک حذف خواهد کرد و هزار و ۵۰۰ صندوق پستی قرمز را در بحبوحه «دیجیتالی شدن» جامعه، به فروش میگذارد.
این شرکت با توصیف دانمارک به عنوان یکی از دیجیتالیترین کشورهای جهان، گفت که تقاضا برای ارسال نامه کاغذی «به شدت کاهش یافته» است، در حالی که خرید آنلاین همچنان در حال افزایش است و این امر باعث شده است که تمرکز روی مقوله خریدهای آنلاین و ارسال کالاها معطوف شود.
دانمارک صندوقهای پستی قرمز رنگ خود را از ماه پیش برای فروش گذاشت. گفته میشود هزار صندوق پستی فقط در ۳ ساعت هر کدام به قیمت دوهزار کرون دانمارک به فروش رسید.
البته دانمارکیها همچنان میتوانند با استفاده از یک شرکت پستی دیگر به نام «دائو» نامههای کاغذی خود را ارسال کنند، اما مشتریان باید برای ارسال نامه به شعب این شرکت مراجعه کرده یا برای جمعآوری آن از خانه، هزینه اضافی بپردازند.
اداره پست دانمارک از سال ۱۶۲۴ مسئول تحویل نامه در این کشور بوده است. اما در ۲۵ سال گذشته، ارسال نامه کاغذی با کاهشی بیش از ۹۰ درصدی در این کشور مواجه شده است. هرچند شواهد نشان میدهد که ممکن است نامهنگاری در میان جوانان دوباره رونق بگیرد زیرا طبق تحقیقات، نسل جوانتر به دنبال برقراری تعادل در این زمینه هستند.
منبع: گاردین