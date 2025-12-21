شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از جریمه خودروهای تازه پلاک شده در طرح ترافیک خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما خودروهای تازه پلاک شده بر اثر خطای سیستمی در محدوده طرح ترافیک جریمه در سامانه خلافی ثبت میشود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
جریمه طرح ترافیک برای خودروهای تازه پلاک شده؛ خطای سیستمی به نام شهروند ثبت میشود. برخی شهروندان گزارش میدهند که خودروهای تازه پلاکشده آنها، بدون هیچ ترددی در محدوده طرح ترافیک، با جریمه در سامانه خلافی ثبت شده است. مشکلی که به گفته مالکان، سالهاست تکرار میشود، اما همچنان راه حل مشخص و سریعی ندارد. شهروندان میگویند برای رفع این جریمهها مجبور به طی کردن مسیرهای اداری طولانی، مراجعه به مرکز طرح ترافیک و سپس پلیس راهور هستند؛ فرآیندی زمانبر که در نهایت، بار یک خطای سیستمی را بر دوش افرادی میگذارد که هیچ تخلفی مرتکب نشدهاند. این در حالی است که انتظار میرود با یکپارچهسازی و بهروزرسانی دقیق سامانهها، صدور جریمههای اشتباه برای خودروهای تازه پلاکشده متوقف شود؛ نه اینکه شهروندان، هزینه ناهماهنگی میان دستگاههای مسئول را پرداخت کنند.
سلاممن خودم درگیر این موضوع شدمو بعد از مراجعه متوجه شدم نفرات زیادی درگیر این موضوع هستند و هیچ کس هم پاسخگو نیست. شهرداری راهور را مقصر میداند و برعکس
