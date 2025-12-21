امانوئل مکرون از تصمیم فرانسه برای ساخت یک ناو هواپیمابر جدید خبر داد که قرار است در اواخر دهه ۲۰۳۰ جایگزین ناو هسته‌ای شارل دوگل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور یک ناو هواپیمابر جدید برای نیروی دریایی خود خواهد ساخت.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در جمع سربازان فرانسوی که در پایگاه نظامی ابوظبی گرد هم آمده بودند، گفت: «فرانسه برای افزایش ظرفیت‌های خود به عنوان یک قدرت دریایی، یک ناو هواپیمابر جدید خواهد ساخت.» 

مکرون گفت: «تصمیم برای راه‌اندازی این برنامه گسترده این هفته گرفته شد.»

به گزارش شبکه تلویزیونی BFMTV، ناو هواپیمابر جدید نیروی دریایی فرانسه قرار است در اواخر دهه ۲۰۳۰ جایگزین ناو هواپیمابر فعلی شارل دوگل شود.

مکرون امروز (یکشنبه) برای گذراندن کریسمس با سربازان فرانسوی و گفت‌و‌گو با مقامات اماراتی، وارد این کشور حوزه خلیج فارس شد.

شارل دوگل ناو پرچمدار نیروی دریایی فرانسه است. این کشتی که در سال ۲۰۰۱ به بهره‌برداری رسید، دهمین ناو هواپیمابر فرانسوی و اولین شناور ساخت فرانسه است که روی سطح آب با انرژی هسته‌ای کار می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: امانوئل مکرون ، ناو هواپیمابر ، فرانسه
خبرهای مرتبط
الیزه از گفتگوی بالقوه مکرون با پوتین استقبال کرد
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
آخرین اخبار
فرانسه ناو هواپیمابر جدید می‌سازد
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
تیراندازی مرگبار در آفریقای جنوبی ۹ کشته بر جای گذاشت
سوئیس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان استقبال می‌کند
ریزش ساختمان در غزه ۴ کشته داشت/ هشدار وزارت کشور غزه درباره خطر ریزش ساختمان‌ها
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
الیزه از گفتگوی بالقوه مکرون با پوتین استقبال کرد
روسیه: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با آمریکا و اوکراین وجود ندارد
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند
زلنسکی: از مذاکراتی که به دیدار روسای جمهور ختم شود، حمایت می‌کنیم
بیانیه مشترک میانجیگران آتش‌بس غزه پس از مذاکرات در میامی
افشای راز‌های دفن‌شده: اسناد اپستین و زخم‌های باز آمریکا
ترک‌های عمیق در پیمان آهنین؟