باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه اعلام کرد که این کشور یک ناو هواپیمابر جدید برای نیروی دریایی خود خواهد ساخت.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در جمع سربازان فرانسوی که در پایگاه نظامی ابوظبی گرد هم آمده بودند، گفت: «فرانسه برای افزایش ظرفیت‌های خود به عنوان یک قدرت دریایی، یک ناو هواپیمابر جدید خواهد ساخت.»

مکرون گفت: «تصمیم برای راه‌اندازی این برنامه گسترده این هفته گرفته شد.»

به گزارش شبکه تلویزیونی BFMTV، ناو هواپیمابر جدید نیروی دریایی فرانسه قرار است در اواخر دهه ۲۰۳۰ جایگزین ناو هواپیمابر فعلی شارل دوگل شود.

مکرون امروز (یکشنبه) برای گذراندن کریسمس با سربازان فرانسوی و گفت‌و‌گو با مقامات اماراتی، وارد این کشور حوزه خلیج فارس شد.

شارل دوگل ناو پرچمدار نیروی دریایی فرانسه است. این کشتی که در سال ۲۰۰۱ به بهره‌برداری رسید، دهمین ناو هواپیمابر فرانسوی و اولین شناور ساخت فرانسه است که روی سطح آب با انرژی هسته‌ای کار می‌کند.

منبع: رویترز