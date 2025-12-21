استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تبریک فرارسیدن شب یلدا، گفت: حرکت به سمت توسعه «خانه‌های سالمندان» و تفکیک آن‌ها از مراکز نگهداری، گامی مؤثر در افزایش رضایتمندی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ یدالله رحمانی شامگاه یکشنبه و همزمان با نخستین دقایق شب یلدا، در بازدید از یکی از خانه‌های سالمندان شهر یاسوج اظهار کرد: امشب توفیق حاصل شد در جمع سالمندان عزیز استان حضور پیدا کنیم و این شب به‌یادماندنی را در کنار آنان سپری کنیم؛ سالمندانی که شایسته بهترین خدمات و بیشترین توجه هستند.

وی با قدردانی از برنامه‌ریزی دولت و سازمان بهزیستی افزود: یکی از اقدامات ارزشمند بهزیستی، تفکیک خانه‌های سالمندان از مراکز نگهداری است؛ اقدامی که باعث شده محیط زندگی سالمندان به فضای یک خانواده نزدیک‌تر شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آخرین آمار مراکز مرتبط با سالمندان در استان تصریح کرد: در حال حاضر سه مرکز نگهداری سالمندان و دو خانه سالمندان در استان فعال است که خانه‌های سالمندان از نظر نوع خدمات‌رسانی، شیوه پخت‌وپز و فضای زندگی، شباهت بیشتری به زندگی خانوادگی دارند.

رحمانی ادامه داد: از دیگر مزایای این خانه‌ها، افزایش سرانه یارانه ماهانه است؛ به‌طوری که یارانه پرداختی به سالمندان در مراکز نگهداری ماهانه ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، اما این رقم در خانه‌های سالمندان به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این رویکرد حمایتی گفت: توصیه و تأکید ما این است که این مسیر ارزشمند با قوت ادامه یابد تا حدود ۱۱۰ سالمندی که هم‌اکنون در مراکز نگهداری و خانه‌های سالمندان استان حضور دارند، در شرایط مطلوب‌تر و با کیفیت خدمات بالاتر نگهداری شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاش کارکنان بهزیستی و فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: زحمات مجموعه بهزیستی و افرادی که با مسئولیت‌پذیری و پشتکار در بخش خصوصی برای راه‌اندازی و اداره خانه‌های سالمندان فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی سالمندان دارد.

رحمانی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این خدمات و همکاری دستگاه‌های مسئول، شاهد افزایش رضایتمندی سالمندان و بهبود هرچه بیشتر شرایط زندگی آنان در استان باشیم.

 

 

 

برچسب ها: کهگیلویه و بویراحمد ، شب یلدا
