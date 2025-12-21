باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر حسین کرمان‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس درباره وضعیت آنفلوآنزا نوشت:

«نقطه قوت ‎خبر بد انتشار سریع آن و نقطه ضعف ‎خبر خوب، انتشار باری به هر جهت آن است. امروز یک خبر خوب تقدیم کردم این هم دومی‌اش!

بر اساس رصد داده‌های ۴ هفته آذر، ارسالی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، به همت ‎تیم ملی سلامت و همراهی خوب مردم شریف ایران، موج شدید ‎آنفلوآنزا در اغلب استان‌های کشور در حال مهار و انتظار می‌رود تا اواسط به نقطه مهار برسیم.

رعایت شستشوی دست، زدن ماسک در اماکن شلوغ و سربسته، تهویه مناسب و استراحت در صورت داشتن علایم، مزید امتنان است.»