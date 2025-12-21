باشگاه خبرنگاران جوان - رییس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) یکشنبه در آیین رونمایی از این نسخ خطی گفت: نسخ خطی گردآوریشده از ایران و دیگر کشورها، یکی از منابع تقویتکننده پایگاههای اطلاعاتی ISC است.
محمد مهدی علویانمهر با بیان اینکه ایرانیان حدود ۸۰۰ سال در هندوستان حاکمیت داشته یا فعالیت فرهنگی انجام دادهاند، گفت: طی این سالها، زبان فارسی زبان مرجع و علمی هندوستان بوده و اسناد ارزشمندی از این دوران به یادگار مانده است.
او با اشاره به اهمیت اسناد گردآوریشده از هندوستان گفت: نسخی که با همت دکتر مهدی خواجهپیری جمعآوری شده، امروز به صورت یکجا در اختیار موسسه استنادی جهان اسلام قرار داده شده و ما آنها را در اختیار پژوهشگران ایران و دیگر کشورهای اسلامی قرار میدهیم.
رییس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام توضیح داد: این اسناد در قالب میکروفیشها به صورت دیجیتال و حتی فیزیکی گردآوری شده که بخشی از آن به ایران منتقل شده و موسسه ISC با نمایه کردن و اختصاص کد، آنها را برای پژوهشگران و دانشپژوهان قابل رویت خواهد کرد.
علویانمهر این اسناد خطی را بخشی از هویت و تاریخ ایران دانست و ادامه داد: آنچه موسسه میکروفیلم نور در جهت احیای میراث فرهنگی ایران انجام داده و فعالیت موسسه استنادی جهان اسلام در یک مسیر قرار دارد و امیدواریم این اقدام، آغاز یک مسیر بزرگ در کشور باشد.
او اظهار کرد: ISC محوریت علوم انسانی دیجیتال را به عهده گرفته و امیدواریم دانشگاههای بزرگ کشور از جمله دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و حتی جامعهالمصطفی نیز در این حوزه در کنار ما قرار گیرند تا کار درخوری در این حوزه انجام شود
رییس موسسه میکروفیلم نور نیز در این آیین رونمایی گفت: اگر امروز نتوانیم از نسخ خطی موجود به خوبی محافظت کنیم، فردا آیندگان درباره ما قضاوت خوبی نخواهند کرد.
مهدی خواجهپیری با اشاره به بیش از چهار دهه فعالیت خود در هندوستان برای جمعآوری گنجینه نسخ خطی فارسی اظهار کرد: میلیونها سند ارزشمند فارسی ۷۰۰ سال در وضعیتی نامناسب در آرشیو تلنگانه هند نگهداری میشد و در معرض آسیب حشرات و حیوانات موذی قرار داشت.
او با بیان اینکه امروز بیش از ۱۰ میلیون سند خطی فارسی را از هند گردآوری و دیجیتال کردهایم، گفت: حدود ۱۰۰ هزار نسخه خطی را دیجیتال کردیم که اکنون دیگر وجود فیزیکی ندارد.
خواجهپیری گفت: هند مهمترین نسخ خطی اسلامی را دارد؛ طی ۴۷ سال فعالیت، تنها اسناد را جمعآوری کردیم، اما توان اطلاعرسانی آن را نداشتیم.
او به بیان برخی نمونههای آرشیو نامناسب اسناد فارسی در هندوستان اشاره کرد و ادامه داد: به عنوان نمونه در یک کتابخانه مربوط به خانقاهی در هند، هفت هزار نسخه خطی وجود داشت که اجازه بازدید از آن را نمیدادند و پس از سه روز پافشاری موفق به بازدید و سپس دیجیتالسازی آن شدیم.
خواجهپیری اظهار کرد: اکنون نوع مرمت نسخههای خطی موسسه میکروفیلم در دنیا بینظیر است و به توصیه رهبر معظم انقلاب، این توانمندی را برای منابع ارزشمند داخل کشور به کار گرفته و موفق به مرمت ۸۰ هزار نسخ خطی در آستان قدس رضوی شدیم.
رییس موسسه میکروفیلم با اشاره به انتقال منابع گردآوریشده از هندوستان طی ۴۰ سال به ایران گفت: قرار است این اسناد در پایگاه استنادی جهان اسلام به تمام دانشپژوهان و محققان عرضه شود.
او گفت: بسیاری از منابع موجود در میان این نسخ خطی، منحصر و بینظیر است و میتواند حلقههای مفقود تاریخ را به یکدیگر متصل کند و بخشهایی از آن را کاملاً روشن میکند.
خواجهپیری ادامه داد: امیدواریم این اقدام قدم مثبتی در کشور باشد و در آینده ایران، به پایگاهی برای میراث مکتوب اسلامی تبدیل شود.
به گفته او در میان این نسخ، اسناد بینظیری از مالکیت ایران بر حوزه خلیج فارس، روابط تجاری ایران با دیگر نقاط دنیا و روابط سیاسی ایران در دوره قاجار وجود دارد که مورخان نیز تاکنون با آن روبهرو نشده بودند.
رییس موسسه میکروفیلم نور اظهار کرد: امیدواریم که این اسناد راهی تازه را برای پژوهشهای تاریخی جدید باز کند.
منبع: پایگاه استنادی