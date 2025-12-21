باشگاه خبرنگاران جوان _ روح اله نوریان گفت: پالایشگاه گاز ایلام به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید گاز در غرب کشور از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده و همواره در راستای سیاستهای کلان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران گام برداشته است.
وی به مهمترین گامها در حوزه کاهش مشعلسوزی و کنترل آلایندگیهای زیست محیطی اشاره کرد و یادآور شد: این واحد صنعتی تلاش میکند با اجرای پروژههای مختلف زیرساختی، آلودگی زیست محیطی را به صفر برساند.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت پالایشگاه تاکید کرد: ارسال منظم و مستمر فرآوردهها به پاییندست یکی از کارهای مؤثر در کاستن از گازهای مازاد و کاهش سوزاندن گاز در مشعل بوده است و با ارسال مستمر محصولهایی مانند گاز مایع (LPG)، اتان و میعانات گازی به مجتمع پتروشیمی ایلام، از انتشار حجم قابلتوجهی از گازها جلوگیری شده است.
نوریان رفع کاستیهای طراحی اولیه و بهروزرسانی کمپرسورهای Off-Gas را از دیگر گامهای کلیدی عنوان کرد و گفت که با راهاندازی و بهینهسازی این کمپرسورها، امکان بازیابی گازهای فلر فراهم شده و مشعلسوزی پالایشگاه حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان این که در قالب اجرای تعمیرهای اساسی و برنامههای بهینهسازی فرآیندی، بازطراحی و شارژ کاتالیستهای واحد بازیافت گوگرد انتشار گازهای آلاینده و Tail Gas کاهش یافته، بیان کرد: این کار گامی بلند در مسیر حفظ محیط زیست منطقه بوده است.
نوریان افزود: استفاده از گازهای فلر واحدهای آمین به عنوان سوخت در زبالهسوزها نیز گامی مؤثر در جلوگیری از انتشار گازهای اضافی به شمار میرود و اقدامهای کوتاهمدت قابل قبولی برای کنترل مشعل سوزی در فصل گرم سال انجام شده است.
نوریان تاکید کرد: با رفع مشکلات دمایی ناشی از طراحی اولیه و تغییرهای اقلیمی از سوزاندن دستکم روزانه یک میلیون متر مکعب گاز در فصل گرم سال جلوگیری شده است.
وی از اجرای اقدامهای بلندمدت و اصلاحات ریشهای در پالایشگاه گاز ایلام خبر داد و تأکید کرد: طراحی و ساخت تجهیزات جدید فرآیندی از جمله انواع مبدلهای حرارتی آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام با اشاره به این که با نصب و راهاندازی این تجهیزات در تعمیرهای اساسی سال آینده، ارسال ناخواسته گاز به مشعل در فصل گرم سال به طور کامل متوقف خواهد شد، گفت: حرکت به سمت مشعل سوزی صفر یکی از اولویتهای اصلی این شرکت است.
نوریان با بیان این که پالایشگاه گاز ایلام، نخستین شرکت پالایشی در سطح شرکت ملی گاز ایران است که طرح بازیابی گازهای مشعل را برونسپاری کرده است، گفت: با اجرای کامل این طرح در سال آینده، مشعل سوزی در این مجتمع به صفر خواهد رسید.
وی به اقدامهای شاخص زیست محیطی در این پالایشگاه اشاره کرد و افزود: قطع کامل برداشت آب از منابع متعارف چاههای ایوان و استفاده از منابع آبی نامتعارف یکی از این اقدامهای مهم بوده است.
نوریان بازچرخانی بیش از ۹۵ درصد پساب خروجی تصفیهخانه صنعتی را نیز از جمله کارهای مؤثر در مدیریت منابع آبی عنوان و تصریح کرد: این پسابها برای مصارف آب آتشنشانی و آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار میگیرند.
نوریان از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه حفر گمانه پایش آبهای زیرزمینی در سایت پالایشگاه خبر داد و افزود: انجام این پروژه اقدامی اساسی برای حفظ منابع آبی و پایش مستمر کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه بوده است.
نوریان افزود: پالایشگاه گاز ایلام همواره تلاش کرده تا ضمن انجام مأموریتهای تولیدی کمترین تأثیر منفی بر محیط زیست منطقه داشته باشد.
وی پیشرفتهای حوزه محیط زیست را نتیجه همکاری و پشتیبانی وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران دانست و یادآور شد: تعهد این شرکت به ادامه روند کاهش آلایندگی و حرکت به سمت صنعت سبز از اولویتهای مهم این شرکت خواهد بود.
نوریان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل پروژههای در دست اجرا، پالایشگاه گاز ایلام به الگویی در حوزه پالایش گاز کشور با رعایت اصول توسعه پایدار تبدیل شود.
پالایشگاه گاز ایلام به منظور تامین گاز طبیعی مصرفی استان، تقویت فشار گاز خط لوله سراسری در غرب کشور و تامین خوراک پتروشیمی ایلام فعالیت میکند.
این مجموعه که وظیفه پالایش گاز ترش میدان گازی تنگبیجار را بر عهده دارد، در ۲۵ کیلومتری شمالغرب شهر ایلام (شهرستان چوار) واقع شده است.
ایرنا