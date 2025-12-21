معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان گفت: از اول دیماه ساعت کاری ادارات هرمزگان از ۸ تا ۱۴ بعدظهر است.

\u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u067e\u0627\u06a9\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0631\u06cc\u062a \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0644 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0633\u0627\u0639\u062a \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0645\u0647 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u06cc\u06a9\u0645 \u062f\u06cc \u062a\u0627 \u06f1\u06f5 \u0641\u0631\u0648\u0631\u062f\u06cc\u0646 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f8 \u0635\u0628\u062d \u062a\u0627 \u06f1\u06f4 \u0628\u0639\u062f\u0638\u0647\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u067e\u0646\u062c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u0627\u0646\u0646\u062f \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0627\u0633\u062a.