معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان گفت: از اول دیماه ساعت کاری ادارات هرمزگان از ۸ تا ۱۴ بعدظهر است.

محمدرضا پاکروان افزود: با هدف مدیرریت انرژی در فصل زمستان، ساعت کاری همه دستگا‌های دولتی در هرمزگان از تاریخ یکم دی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ بعدظهر است.

پنج شنبه نیز به مانند گذشته تعطیل است.

