آمریکا سومین نفتکش را در سواحل ونزوئلا در آب‌های بین‌المللی توقیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات آگاه ساعتی پیش اعلام کردند که گارد ساحلی آمریکا در حال تعقیب یک نفتکش در آب‌های بین‌المللی نزدیک ونزوئلا است که سومین عملیات از این دست، در کمتر از یک هفته اخیر محسوب می‌شود.

یکی از مقامات گفت که این نفتکش تحت تحریم است.

 این مقامات که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند، مکان دقیقی را برای این عملیات ذکر نکردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از «محاصره» تمام نفتکش‌های تحت تحریم که وارد و خارج از ونزوئلا می‌شوند، خبر داد.

 ترامپ در ماه‌های اخیر، فشار را بر «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا افزایش داده است. این فشار‌ها شامل افزایش حضور نظامی در منطقه کارائیب و ده‌ها حمله به قایق‌ها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب است. این حملات که با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد، تا کنون بیش از ۱۰۰ کشته بر جای گذاشته است.

مادورو و دولت او هرگونه ارتباط با مواد مخدر را رد کرده و می‌گویند که واشنگتن به دنبال تغییر حکومت در این کشور است تا بتواند ذخایر عظیم نفت آن را کنترل کند.

تحلیلگران می‌گویند که این توقیف‌ها خطرات ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد و احتمالاً با از سرگیری معاملات آسیایی در روز دوشنبه، قیمت نفت را بالاتر خواهد برد.

منبع: رویترز

تبادل نظر
