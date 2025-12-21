باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی امروز -یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴- در گردهمایی روحانیون آجا مقیم مرکز که به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار شد، با اشاره به اعزام ناوگروههای جدید ارتش به مأموریتهای برونمرزی، گفت: به برکت خون شهدا، ناوگروههای ۱۰۳ و ۱۰۴ نیروی دریایی ارتش عازم دریا شدهاند و هماکنون در مسیر آفریقای جنوبی هستند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه یکی از ناوگروهها مأموریت اسکورت کشتیهای تجاری را بر عهده دارد، افزود: ناوگروه ۱۰۳ نیز در راستای اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا و تقویت دیپلماسی دفاعی و دریایی، در رزمایش مشترک بریکس شرکت خواهد کرد.
دریادار ایرانی با بیان اینکه جایگاه ایران در عرصه دریایی تثبیت شده است گفت: امروز نیروی دریایی ارتش با اتکا به توان داخلی، تجربههای عملیاتی فرامنطقهای و حضور مستمر در آبهای آزاد، به یکی از بازیگران تأثیرگذار امنیت دریایی در منطقه و فراتر از آن تبدیل شده است.
وی با اشاره به تلاش رسانهای دشمن برای القای انزوای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمن امروز در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی به دنبال تضعیف کشور است، اما این توطئهها همانند گذشته ناکام خواهد ماند و دشمن این آرزوها را به گور خواهد برد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربیات مأموریتهای خارجی تصریح کرد: بسیاری از فرماندهان نظامی کشورهای دیگر به جایگاه موثر رهبری جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند و حتی سخنان معظم له را در سطوح عالی نظامی خود تحلیل میکنند؛ موضوعی که نشاندهنده عمق نفوذ و اثرگذاری رهبری ایران در معادلات منطقهای و جهانی است.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال این واقعیتها به بدنه نیروها، بهویژه جوانان در مراکز آموزشی و یگانها، افزود: جایگاه جمهوری اسلامی ایران امروز در سطحی است که دشمنان علیرغم همه تبلیغات، ناچار به اعتراف به آن هستند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان با قدردانی از تلاشهای کارکنان و مسئولان عقیدتی ـ سیاسی ارتش، یادآور شد: همه ما سرباز این کشور و انقلاب هستیم و توفیقات امروز نیروی دریایی، از جمله مأموریت ناوگروه ۸۶ و ناوشکن سهند، نتیجه همدلی، ایمان و تبعیت از ولایت فقیه است.
منبع: ارتش