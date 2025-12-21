فرمانده انتظامی کازرون گفت: جسد زن مفقود شده در چاهی اطراف این شهرستان کشف شد که مشخص شد، همسرش او را با سیم آنتن به قتل رسانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون اظهار کرد: در پنجم آبان‌ماه و در پی ارجاع پرونده مفقودی یک زن ۳۳ ساله به پلیس آگاهی این شهرستان، تیمی ویژه از کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: در تحقیقات اولیه ماموران از اطرافیان فرد فقدانی مشخص شد که شوهر او اظهارات ضد و نقیضی ارائه می‌دهد و با هماهنگی قضایی همسر مفقودی برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی دعوت شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: فرد مذکور در بازجویی فنی پلیس منکر هرگونه قتل شد، اما با توجه به رفتار و گفتار مشکوک او و ادامه روند بازجویی و به کارگیری روش‌های ویژه، در نهایت راز قتل هولناک زن گمشده (همسرش) را فاش کرد.

فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: متهم در بازجویی تخصصی اعتراف کرد که به علت اختلاف خانوادگی با همسرم، او را در خانه خودمان با سیم آنتن خفه کردم و به قتل رساندم و سپس او را به بیرون از خانه انتقال داده و درون چاهی در اطراف شهرستان انداختم.

سرهنگ مصطفایی با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی و با حضور عوامل هلال احمر و آتش نشانی جسد از درون چاه خارج شد، تصریح کرد: متهم ۳۱ ساله پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار روانه زندان شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

