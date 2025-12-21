فرمانده انتظامی فارس گفت: فردی که به بهانه سرمایه‌گذاری در زمینه خرید و فروش طلا، از شهروندان حدود ۲۲۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس اظهار کرد: در پی ارجاع چند فقره پرونده به پلیس آگاهی شهرستان استهبان مبنی بر کلاهبرداری از آنان توسط فردی طلافروش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پلیس در تحقیق از شکات مطلع شدند که فردی طلافروش به بهانه سرمایه‌گذاری در زمینه خرید و فروش طلا و با جلب اعتماد برخی از شهروندان و وعده سود بالا، از تعدادی مردم حدود ۲۲۰ میلیارد تومان وجوه نقد دریافت کرده و پس از مدتی متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در این خصوص ۱۰۵ پرونده تشکیل شده است، ادامه داد: کارآگاهان در بررسی تکمیلی مطلع شدند که مادر و خواهر متهم نیز در این زمینه نقش داشته‌اند که با هماهنگی قضایی هر ۲ نفر را دستگیر کردند.

سردار ملکی با اشاره به اینکه متهم ۳۱ ساله که عرصه را بر خود تنگ دیده بود خود را به پلیس معرفی کرد و تسلیم قانون شد، تصریح کرد: هر ۳ نفر که اعضای یک باند بودند برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر هوشیاری شهروندان، گفت: از هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود در انجام سرمایه‌گذاری‌ها، از صحت و اعتبار افراد و مؤسسات اطمینان حاصل کرده و از سپردن اموال و وجوه خود به افراد بدون مجوز رسمی خودداری کنند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

