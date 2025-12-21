باشگاه خبرنگاران جوان _ ابوطالب گرایلو به مناسبت هفته حملونقل، با اشاره به عملکرد این بندر در حوزه لجستیک و حملونقل اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱۷ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی(ره) پهلوگیری و تخلیه شدهاند که مجموع محمولههای تخلیهشده آنها بیش از ۱۲.۷ میلیون تن است و این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۴ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: این روند بیانگر نقش محوری بندر امام خمینی(ره) در تامین و پایداری زنجیره کالاهای اساسی کشور است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با تشریح وضعیت خروج و توزیع کالاها گفت: در بخش حملونقل جادهای، حدود ۱۲.۶ میلیون تن کالا از بندر به مقاصد مصرف ارسال شده که ۱۱.۸ میلیون تن آن از طریق شبکه جادهای و با تردد ۴۹۶ هزار دستگاه کامیون انجام شده است؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
گرایلو ادامه داد: در بخش حملونقل ریلی نیز خروج کالا با استفاده از واگنهای باری، رشد چهار درصدی داشته که نشاندهنده استفاده موثر از ظرفیت حملونقل ترکیبی برای تسریع در ارسال کالاهای اساسی است.
وی با اشاره به ثبت رکورد جدید در عملیات تخلیه گفت: در ۲۹ آذرماه امسال، با هماهنگی و برنامهریزی دقیق، تخلیه همزمان ۱۱ فروند کشتی حامل کالای اساسی انجام شد و در یک شبانهروز، ۸۸ هزار و ۲۸۸ تن انواع کالاهای اساسی تخلیه شد که این میزان، بالاترین رکورد تخلیه روزانه در تاریخ فعالیت بندر امام خمینی(ره) محسوب میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان در پایان تاکید کرد: بندر امام خمینی(ره) بهعنوان مهمترین دروازه ورود کالاهای اساسی کشور، با اتکا به زیرساختهای بندری و شبکه حملونقل جادهای و ریلی، نقش تعیینکنندهای در تامین سریع و بهموقع نیازهای اساسی کشور ایفا میکند.
ایرنا