باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی اعلام کرد که با توجه به تحولات اخیر و اختلافات فزاینده میان دو کشور، احتمال درگیری نظامی میان آمریکا و ونزوئلا دور از ذهن نیست. وی با اشاره به اهمیت راهبردی منابع انرژی، تنش‌های موجود را مرتبط با نفت ونزوئلا و منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی در منطقه دانست.

ونزوئلا که دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است، سال‌هاست به دلیل سیاست‌های دولت آمریکا با تحریم‌های گسترده اقتصادی مواجه شده و همین موضوع روابط دو کشور را به مرحله‌ای حساس رسانده است. تحلیلگران معتقدند هرگونه تشدید تنش می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار جهانی انرژی و ثبات منطقه آمریکای لاتین به همراه داشته باشد.