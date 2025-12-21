باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال جنگ پرده برداشت + فیلم

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «ان‌بی‌سی» با اشاره به تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس، از احتمال وقوع جنگ میان آمریکا و ونزوئلا خبر داد؛ تنشی که ریشه اصلی آن به مناقشات نفتی بازمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی اعلام کرد که با توجه به تحولات اخیر و اختلافات فزاینده میان دو کشور، احتمال درگیری نظامی میان آمریکا و ونزوئلا دور از ذهن نیست. وی با اشاره به اهمیت راهبردی منابع انرژی، تنش‌های موجود را مرتبط با نفت ونزوئلا و منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی در منطقه دانست.

ونزوئلا که دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان است، سال‌هاست به دلیل سیاست‌های دولت آمریکا با تحریم‌های گسترده اقتصادی مواجه شده و همین موضوع روابط دو کشور را به مرحله‌ای حساس رسانده است. تحلیلگران معتقدند هرگونه تشدید تنش می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار جهانی انرژی و ثبات منطقه آمریکای لاتین به همراه داشته باشد.

