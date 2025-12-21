باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه تحولات پرتنش منطقه‌ای و بین‌المللی، پایگاه اینترنتی بلومبرگ گزارش داد ارتش آمریکا یک نفتکش دیگر را در آب‌های نزدیک به ونزوئلا توقیف کرده است. بر اساس این گزارش، نفتکش «بلا ۱» که با پرچم پاناما تردد می‌کرد، در مسیر حرکت به سمت ونزوئلا برای بارگیری نفت بوده که توسط نیروهای آمریکایی متوقف شده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان، محموله‌های تسلیحاتی کشورهای اروپایی از جمله آلمان بدون مانع در آب‌های آزاد به سمت سرزمین‌های اشغالی در حال انتقال است؛ محموله‌هایی که به گفته ناظران بین‌المللی، نقش مستقیمی در تداوم جنگ و کشتار غیرنظامیان در نوار غزه دارند.