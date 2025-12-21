باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارشهای منتشرشده، رژیم صهیونیستی در حال بررسی یا طراحی پروژهای جنجالی برای ساخت زندانی ویژه فلسطینیان است؛ طرحی که به دلیل استفاده از موانع غیرمتعارف امنیتی، واکنشها و انتقادات گستردهای را برانگیخته است. طبق این گزارشها، محیط پیرامونی این زندان بهگونهای طراحی شده که با استفاده از موانع طبیعی از جمله آبراهههایی حاوی تمساح، از فرار زندانیان جلوگیری شود.
منابع رسانهای اعلام کردهاند این طرح با الگوبرداری از یک زندان فوقامنیتی در ایالت فلوریدای آمریکا تهیه شده؛ زندانی که به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و استفاده از طبیعت بهعنوان مانع امنیتی، شهرت دارد. منتقدان میگویند چنین الگویی در سرزمینهای اشغالی میتواند مصداقی از تشدید سیاستهای سرکوبگرانه علیه فلسطینیان باشد.