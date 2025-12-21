باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه اعتراض کشاورزان اروپایی، کشاورزان فرانسوی با استفاده از تراکتورها و همراه کردن دامهای خود، جادهها و بزرگراههای جنوبغرب فرانسه را مسدود کردند. این اقدام موجب اختلال گسترده در تردد و حملونقل در این مناطق شده است.
اعتراض کشاورزان اروپایی به توافق تجاری اتحادیه اروپا با بلوک آمریکای جنوبی «مرکوسور» از هفته گذشته آغاز شده و بهتدریج به کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه گسترش یافته است. کشاورزان معتقدند اجرای این توافق، با افزایش واردات محصولات کشاورزی ارزانقیمت از آمریکای جنوبی، معیشت و تولید داخلی آنان را با تهدید جدی مواجه میکند.