باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

محاصره جاده‌های فرانسه با تراکتور و دام + فیلم

در ادامه موج اعتراض کشاورزان اروپایی، کشاورزان فرانسوی با استفاده از تراکتورها و دام‌های خود جاده‌ها و بزرگراه‌های جنوب‌غرب این کشور را مسدود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه اعتراض کشاورزان اروپایی، کشاورزان فرانسوی با استفاده از تراکتورها و همراه کردن دام‌های خود، جاده‌ها و بزرگراه‌های جنوب‌غرب فرانسه را مسدود کردند. این اقدام موجب اختلال گسترده در تردد و حمل‌ونقل در این مناطق شده است.

اعتراض کشاورزان اروپایی به توافق تجاری اتحادیه اروپا با بلوک آمریکای جنوبی «مرکوسور» از هفته گذشته آغاز شده و به‌تدریج به کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه گسترش یافته است. کشاورزان معتقدند اجرای این توافق، با افزایش واردات محصولات کشاورزی ارزان‌قیمت از آمریکای جنوبی، معیشت و تولید داخلی آنان را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

مطالب مرتبط
محاصره جاده‌های فرانسه با تراکتور و دام + فیلم
young journalists club

اسکوچیچ: دیدار با الدحیل یکی از کلیدی‌ترین بازی‌های فصل است

محاصره جاده‌های فرانسه با تراکتور و دام + فیلم
young journalists club

بلماضی: برای بازی مقابل تراکتور آماده هستیم

محاصره جاده‌های فرانسه با تراکتور و دام + فیلم
young journalists club

فرانسه ناو هواپیمابر جدید می‌سازد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افشای مهندسی شده اسناد اپستین + فیلم
۷۳۶

افشای مهندسی شده اسناد اپستین + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
مقاومت و تنبیه متجاوز؛ میراث ایرانیان گذشته تا به امروز + فیلم
۶۶۳

مقاومت و تنبیه متجاوز؛ میراث ایرانیان گذشته تا به امروز + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
آبگیری تالاب بین المللی کانی برازان + فیلم
۴۷۶

آبگیری تالاب بین المللی کانی برازان + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
لزوم تخصیص بهینه آب برای مدیریت مصرف + فیلم
۴۴۶

لزوم تخصیص بهینه آب برای مدیریت مصرف + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
شب یلدا بین عشایر فسا + فیلم
۴۲۴

شب یلدا بین عشایر فسا + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.