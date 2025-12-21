آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در صحنه‌ای کم‌سابقه، مسئولان هندی یک آزمون استخدامی را در باند یک فرودگاه متروکه برگزار کردند؛ جایی که هزاران جوان بیکار روی زمین نشستند و در شرایطی غیرمعمول، به امید دستیابی به شغل در این آزمون شرکت کردند.

کمبود فضای مناسب برای برگزاری آزمون و حجم بالای متقاضیان باعث شد باند فرودگاهی که سال‌ها بلااستفاده مانده بود، به سالن امتحان تبدیل شود. تصاویر منتشرشده از این رویداد، صف‌های طولانی داوطلبان و نشستن آنان بر کف باند فرودگاه را نشان می‌دهد؛ تصاویری که بار دیگر بحران بیکاری در هند را به صدر توجه افکار عمومی کشانده است.