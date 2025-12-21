باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم

در اقدامی کم‌سابقه، آزمون استخدامی در هند در باند یک فرودگاه متروکه برگزار شد و هزاران جوان بیکار با نشستن روی زمین، در شرایطی غیرمتعارف برای دستیابی به شغل رقابت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صحنه‌ای کم‌سابقه، مسئولان هندی یک آزمون استخدامی را در باند یک فرودگاه متروکه برگزار کردند؛ جایی که هزاران جوان بیکار روی زمین نشستند و در شرایطی غیرمعمول، به امید دستیابی به شغل در این آزمون شرکت کردند.

کمبود فضای مناسب برای برگزاری آزمون و حجم بالای متقاضیان باعث شد باند فرودگاهی که سال‌ها بلااستفاده مانده بود، به سالن امتحان تبدیل شود. تصاویر منتشرشده از این رویداد، صف‌های طولانی داوطلبان و نشستن آنان بر کف باند فرودگاه را نشان می‌دهد؛ تصاویری که بار دیگر بحران بیکاری در هند را به صدر توجه افکار عمومی کشانده است.

مطالب مرتبط
آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم
young journalists club

برخورد قطار با گله فیل‌ها در هند + فیلم

آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم
young journalists club

متقاضیان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در انتظار حذف ضریب شاغلین

آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم
young journalists club

رنجش کارنامه سبز‌ها از بلاتکلیفی در استخدام آموزش و پرورش

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افشای مهندسی شده اسناد اپستین + فیلم
۷۳۶

افشای مهندسی شده اسناد اپستین + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
مقاومت و تنبیه متجاوز؛ میراث ایرانیان گذشته تا به امروز + فیلم
۶۶۳

مقاومت و تنبیه متجاوز؛ میراث ایرانیان گذشته تا به امروز + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
آبگیری تالاب بین المللی کانی برازان + فیلم
۴۷۶

آبگیری تالاب بین المللی کانی برازان + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
لزوم تخصیص بهینه آب برای مدیریت مصرف + فیلم
۴۴۶

لزوم تخصیص بهینه آب برای مدیریت مصرف + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
شب یلدا بین عشایر فسا + فیلم
۴۲۴

شب یلدا بین عشایر فسا + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.