باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرمانده انتظامی لارستان گفت: به منظور پیشگیری از سوء استفاده و حفظ امنیت جامعه، از شهروندان درخواست می‌شود در منزل خود را به روی افراد ناشناس، بدون مشاهده مدارک معتبر باز نکنند.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان گفت: در روز‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر مراجعه ۴ نفر با سواری پژو پارس به درِ ۲ منزل مسکونی در یکی از محله‌های این شهرستان و معرفی خود به عنوان مامور دریافت شده است.

او افزود: افراد مذکور اقدام به بازرسی از منازل کرده‌اند، اما هیچگونه مورد سرقتی گزارش نشده است.

رستمی با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی مسئولیتی همگانی است، افزود: به منظور پیشگیری از سوء استفاده و حفظ امنیت جامعه، از شهروندان درخواست می‌شود با رعات نکات ساده، اما اساسی ذیل با پلیس همکاری کنند.

۱-درِ منزل خود را به روی افراد ناشناس یا کسانی که ادعای مامور بودن دارند، بدون مشاهده مدارک معتبر باز نکنند.

۲-در صورت مراجعه هر فرد با عنوان مامور از سوی هر نهاد یا سازمان، مدارک شناسایی رسمی و حکم ماموریت ممهور را حتما مشاهده کنند.

۳-در موارد مشکوک، فورا موضوع را به نزدیک ترین کلانتری یا مرکز پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

کشف ۲۱۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز در فراشبند

فرمانده انتظامی فراشبند از توقیف سواری پژو و کشف ۲۱۰ هزار نخ سیگار بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رسول ایزدپناه فرمانده انتظامی فراشبند اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی فراشبند هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، راننده عرصه را بر خود تنگ دید و اقدام به آتش زدن بار همراه خود کرد که با تلاش ماموران سریعا آتش خاموش شد.

فرمانده انتظامی فراشبند با اشاره به اینکه ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۱۰ هزار نخ سیگار خارجی بدون مجوز را کشف کردند، گفت: کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

کشف ۸۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز از یک تانکر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف ۸۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در بازرسی از انباری در شیراز خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو سوخت بدون مجوز در انباری در اطراف شیراز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از یک مخزن بزرگ، حدود ۸۵ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس با اشاره به اینکه در این رابطه ۲ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

اعتراف سارق به ۲۹ فقره سرقت در شیراز

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز از دستگیری سارق درون خودرو و اعتراف او به ۲۹ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شهرستان شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در سطح شهرستان شیراز، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او تصریح کرد: در این رابطه مأموران کلانتری «۲۴ ابوذر» شیراز تحقیقات خود را آغاز کردند و موفق شدند یک سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم در بازجویی فنی توسط ماموران پایگاه تجسس به ۲۹ فقره سرقت اعتراف کرد، گفت: سارق جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ زراعتیان به شهروندان توصیه کرد: اتومبیل خود را به قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان، سوئیچ مخفی و سایر لوازم بازدارنده مجهز کنند تا سارقان نتوانند به نیت شوم خود برسند.

کشف یک دستگاه فلزیاب بدون مجوز در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف یک دستگاه فلزیاب بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی زرقان اظهار کرد: ماموران یگان امداد هنگام گشت‌زنی در منطقه پارک بمو به یک سواری ۲۰۶ مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور یک دستگاه فلزیاب بدون مجوز به ارزش ۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی زرقان با اشاره به اینکه در این رابطه ۳ نفر دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد، تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف تریاک زیر بار خیارسبز در ایست و بازرسی قلاتویه

فرمانده انتظامی داراب گفت: با هوشیاری ماموران ایست و بازرسی قلاتویه، ۸ کیلوگرم تریاک زیر بار خیار سبز کشف شد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی قلاتویه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به راننده یک دستگاه وانت حامل خیار سبز مشکوک شدند و با توجه به اظهارات ضد و نقیض و اضطراب شدید راننده، خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از تخلیه کامل بار این وانت موفق شدند تعداد ۱۰ بسته توپی مواد مخدر از نوع تریاک به میزان ۸ کیلوگرم که در زیر بار خیار سبز جاساز شده بود را کشف کنند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و راننده قاچاقچی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: مجموعه انتظامی بی وقفه در راه مبارزه با موادمخدر تلاش می‌کند و در این راه همکاری و همیاری شهروندان حائز اهمیت است.

توقیف یک دستگاه کامیون حامل سوخت بدون مجوز

فرمانده انتظامی شهرستان بیضا از توقیف یک دستگاه کامیون حامل سوخت بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر کریمی فرمانده انتظامی شهرستان بیضا اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه بانش این شهرستان هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه وانت نیسان مشوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو یک هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

فرمانده انتظامی بیضا از مردم درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت‌های قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستبند پلیس زرین دشت بر دستان سارقان خودرو پراید

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از کشف سواری پراید مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی فرمانده انتظامی زرین‌دشت بیان کرد: طی تماس فردی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت خودرو یک شهروند توسط افرادی ناشناس، بلافاصله ماموران انتظامی شهرستان وارد صحنه شده و تور ایست و بازرسی را در ورودی و خروجی شهر برپا کردند.

او با بیان اینکه ماموران انتظامی با اقدامات فنی در کمتر از ۲ ساعت موفق شدند خودرو مسروقه را در محور روستای خسویه متوقف کنند، گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و روانه دادسرا شدند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت بی‌توجهی به هشدار‌های پلیس و استفاده نکردن از تجهیزات بازدارنده را از مهم‌ترین علل بسترساز وقوع سرقت قلمداد کرد و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک بلافاصله موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستبند پلیس بر دستان سارقان

فرمانده انتظامی لامرد از شناسایی و دستگیری ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و معابر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: در پی چند فقره سرقت اموال از اماکن و معابر در شهرستان لامرد، موضوع در دستور کار ماموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی ۲ نفر سارق را در این رابطه شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه متهمان در تحقیقات به عمل آمده به ۶ فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: تعدادی اموال مسروقه نیز از مخفیگاه سارقان کشف و تحویل مالباختگان شد.

سرهنگ امجدیان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مواجهه با افراد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده و در تامین امنیت پایدار جامعه سهیم باشند.