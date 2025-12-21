استانداری مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدارس شهر اراک و چند روستای این شهرستان به دلیل سکون و غلظت آلاینده‌ها فردا تعطیل و آموزش در بستر شاد برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان مرکزی (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تایید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص ها ، بدینوسیله تصمیمات کارگروه برای روز دوشنبه یکم دی‌ماه به شرح ذیل اعلام شد.

تمامی کلاس‌های دوره های آموزشی ابتدایی، در شهر اراک و روستاهای، رباط میل ، ضامنجان ، چقا ، شهرجرد ، حاجی آباد ، گاوخانه ، مرزیجران در روز دوشنبه یکم دی‌ماه بصورت مجازی و در بستر شاد برگزار می‌گردد و تمامی مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر اراک نیز در این روز تعطیل می‌باشد.

موافقت با دور کاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت‌ کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری اراک و تشدیدبرخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر مصوبات این کارگروه است.

همچنین در این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه‌ گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه شده است.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم وکنترل آلودگی در کوره های آجر پزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند از مصوبات دیگر این کارگروه است.

