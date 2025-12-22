مراسم شب یلدا در آسایشگاه سالمندان کهریزک

باشگاه خبرنگاران جوان
En
افغانستان
العربیه
English
۱۴۰۴ / ۱۰/۰۱
۰۱: ۱۹
تلدیو
سیاسی
مجلس
دولت
احزاب و تشکلها
دفاعی امنیتی
سیاست خارجی
امام و رهبری
برنامههای ویژه خبری
عناوین کل اخبار سیاسی
بینالملل
بینالملل
افغانستان
ایران
خاورمیانه
شرق آسیا
اوراسیا
اروپا و آمریکا
اقتصاد بین الملل
کافه بینالملل
عناوین کل اخبار بینالملل
ورزشی
فوتبال و فوتسال
توپ و تور
پایه و آبی
کشتی و رزمی
دنیای ورزش
سایر حوزه ها
عناوین کل اخبار ورزشی
اجتماعی
شهری
حوادث و انتظامی
رفاه و تعاون
محیط زیست
حقوقی قضایی
ازدواج و خانواده
سبک زندگی
نظام وظیفه
عناوین کل اخبار اجتماعی
اقتصادی
بانک و بیمه
بورس
صنعت ، تجارت و کشاورزی
اقتصاد و انرژی
مسكن
راه و شهرسازی
نبض بازار
استخدام
عناوین کل اخبار اقتصادی
فرهنگی هنری
تلدیو
رادیو و تلویزیون
سینما و تئاتر
موسیقی و هنرهای تجسمی
قرآن و عترت
میراث فرهنگی و گردشگری
کتاب و ادبیات
فرهنگ مقاومت
ساير حوزه ها
عناوین کل اخبار فرهنگی هنری
علمی پزشکی
دانشگاه و كنكور
آموزش و پرورش
بهداشت و درمان
کلينيک
فناوری
علوم فضایی و نجوم
دانلود نرمافزار
عناوین کل اخبار علمی پزشکی
فیلم و صوت
فیلم و صوت
گزارش استان ها
آموزشی
عناوین کل اخبار فیلم و صوت
عکس
خبری
استانها
مستند
ورزشی
بین الملل
کاریکاتور
عناوین کل اخبار عکس
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
مهاباد
آبادان
استانها
عناوین کل اخبار استانها
شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
عناوین کل اخبار شهروند خبرنگار
وبگردی
وبگردی
خواندنیها
مجله سرگرمی
اخبار داغ
مناسبتی
عناوین کل اخبار وبگردی
پخش زنده
عکس روز
ویدئو
کل اخبار
پخش زنده
جشن آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای مختلف جهان
هنر مجسمهسازی با چوب در ژاپن
پاییز هزار رنگ در بوستان ملت تهران
حال و هوای حرم شاهچراغ (ع) در شب میلاد امام رضا (ع)
گلآرایی حرم مطهر رضوی در آستانه میلاد با سعادت امام رضا (ع)
رونمایی از موشک بالستیک خرمشهر۴ با نام «خیبر»
کاخ چهلستون اصفهان
استقبال خانواده ها از ناوگروه ۸۶ در بندرعباس
افغانستان
العربیه
English
باشگاه خبرنگاران جوان
خبری
عکس
باشگاه خبرنگاران جوان
مراسم شب یلدا در آسایشگاه سالمندان کهریزک
عکاس
زهرا سادات راد
تاریخ انتشار
۰۱ دی ۱۴۰۴
۰۰:۳۳
کد خبر
۹۰۳۸۵۳۶
نظر دادن
اشتراک گذاری
دانلود
مراسم شب یلدا با برنامه های شاد در آسایشگاه سالمندان کهریزک برگزار شد
خبری
عکس
باشگاه خبرنگاران جوان
مراسم شب یلدا در آسایشگاه سالمندان کهریزک
زهرا سادات راد
۰۰:۳۳
-
۰۱ دی ۱۴۰۴
۹۰۳۸۵۳۶
۰۱ دی ۱۴۰۴
۰۰:۳۳
خبری
عکس
مراسم شب یلدا با برنامه های شاد در آسایشگاه سالمندان کهریزک برگزار شد
۰۱ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۳
/
کپی
برچسب ها:
شب یلدا
،
شب چله
،
آسایشگاه کهریزک
،
سالمندان
مطالب مرتبط
young journalists club
حال و هوای یلدا در تهران
young journalists club
جشن شب یلدا در تخت جمشید
young journalists club
جشنواره نور در یلدای ایرانی
پربازدیدترین عکسها
تبادل نظر
نام
ایمیل
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر