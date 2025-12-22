باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با شب یلدا خیریه علی ابن ابی‌طالب (ع) بخش انابد شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی با راه اندازی پویشی در کمتر از ۲۴ ساعت ۷۵ میلیون تومان کالا و وجه واریزی از بین مردم سخاوتمند این شهر جمع آوری و تعداد ۵۰ سبد غذایی و شب یلدایی شامل برنج، مرغ، روغن، ماکارونی، شکلات، آجیل و میوه به ارزش هر سبد یک میلیون پانصد هزار تومان تهیه و بین خانواده‌های کم برخوردار توزیع کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مهدی غروی - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.