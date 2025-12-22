سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران گفت: مقارنه ماه و سیاره زحل و درخشش سیاره مشتری در شب‌های نزدیک به مقابله از مهم‌ترین رویدادهای آسمان شب در اولین هفته زمستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ منصوره شوشتری* - سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران در مورد پدیده های نجومی هفته پیش‌رو (اول تا هشتم دی) گفت: مقارنه ماه و سیاره زحل، قرار گرفتن ماه در تربیع اول و درخشش سیاره مشتری در شب‌های نزدیک به مقابله از مهم‌ترین رویدادهای آسمان شب در اولین هفته زمستان است.

کاظم کوکرم در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان افزود: اولین پدیده نجومی این هفته جمعه (پنجم دی) اتفاق می‌افتد و به ابن ترتیب پس از غروب خورشید شاهد مقارنه ماه و سیاره زحل هستیم.

وی ادامه داد: طی این پدیده اگر رو به جنوب بایستیم،  سیاره زل مانند یک جرم درخشان در سمت چپ ماه با چشم غیرمسلح خودنمایی می‌کند‌. علاقه مندان تا نیمه شب برای دیدن مقارنه ماه و زحل فرصت خواهند داشت.

مقارنه ماه و سیاره زحل

نمای شبیه‌سازی‌شده شده از مقارنه ماه و زحل در شامگاه جمعه ۵ دی ۱۴۰۴، رو به جنوب

کوکرم خاطرنشان کرد: پس از این رویداد بعدی روز شنبه (ششم دی ماه) اتفاق می‌افتد که در جریان آن ماه در وضعیت تربیع اول قرار می‌گیرد؛ به این معنی که زاویه میان ماه و خورشید به مرکزیت سیاره زمین حدود ۹۰ درجه می‌شود.

وی تاکید کرد: این وضعیت فرصت خوبی است برای اینکه گودال‌ها، کوه‌ها، دره‌ها و عوارض سطح ماه را با تلسکوپ یا با یک دوربین دوچشمی رصد کنیم. ماه تا نیمه شب ششم دی در آسمان خواهد بود و فرصت تماشایش را خواهیم داشت.

به گفته این منجم آماتور طی این شب‌ها می‌بینیم سیاره مشتری تقریبا از ابتدای شب تا صبحدم در آسمان دیده می‌شود، زیرا مشتری در حال نزدیک شدن به وضعیت مقابله است. مقابله مشتری حوالی بیستم تا بیست و یکم دی ماه اتفاق می‌افتد. به این معنی که سیاره مشتری، زمین و خورشید هر سه تقریبا در یک راستا قرار می‌گیرند‌.

وی تاکید کرد: با اینکه فاصله ۲۰ روزه‌ای تا آن زمان داریم؛ از حالا می‌توانیم بگوییم که سیاره مشتری پادشاه آسمان شب هست و بسیار درخشان در آسمان شب دیده می‌شود. اکنون می‌تونیم این سیاره را در صورت فلکی جوزا با چشم غیرمسلح ببینیم. با تلسکوپ می‌توانیم اقمار گالیله‌ای این سیاره و همین‌طور عوارض جوی آن را رصد کنیم که در شماره‌های بعدی «دوشنبه‌ها با نجوم» بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد‌.

*کارشناس علم و فرهنگ

برچسب ها: مقارنه ماه و مشتری ، سیاره زحل و مشتری
خبرهای مرتبط
مقارنه ماه و مشتری و دنباله‌دار لمون؛ مهمان آسمان شب‌های پاییز
آسمان شب در سیطره ماه کامل/ فرصتی برای عکاسی نجومی از مقارنه ماه و مشتری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
نوشیدنی‌هایی که مانع جذب آهن می‌شوند
کمک هوش مصنوعی روس به یافتن ۱۲۰ کودک گمشده
ابراز تردید کارشناسان در مورد توانایی آمریکایی برای راه‌اندازی یک راکتور هسته‌ای در ماه
روش صحیح اندازه‌گیری فشار خون
خوشمزه‌ترین جوانساز صورت + فیلم
صدور هشدار در مورد برخورد طوفان‌های ژئومغناطیسی با زمین در روز‌های آینده
عوامل اجتماعی تسریع پیری قلب و افزایش خطر مرگ
برخط شدن صدور معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت نظام وظیفه
افزایش هزینه‌های غیرضروری درمانی/ لزوم جلوگیری از مصرف بی‌رویه دارو
پیوند سنجش و پذیرش، آموزش و پرورش را به گروگان گرفته است
احتمال تغییر دروس عمومی پایه یازدهم کنکوری‌ها/ تاثیر قطعی معدل تغییر نخواهد کرد
اجرای نقشه جامع علمی کشور را جدی بگیرید
ثبت‌نام بیش از ۳۴۰ هزار نفر در کنکور دانشجو معلمان
نحوه ارزشیابی بسته‌های «از ایرانمان دفاع می‌کنیم»
مقارنه ماه و سیاره زحل/ پادشاهی مشتری در آسمان شب