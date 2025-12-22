نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت برقراری بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی‌رضا نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح بیمه رانندگان درون و برون‌شهری در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و دراین میان بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اهمیت ویژه‌ای دارد. 

عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم اضافه کرد: برخورداری از نعمت بیمه حق کتمان‌ناپذیر این عزیزان است که عمر خود را به خدمات‌رسانی مشغول هستند و با شرکت‌های دارنده حمل‌ونقل اینترنتی همکاری می‌کنند و مبلغی را هم باید به‌عنوان کمیسیون به این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند. این در حالی است که این رانندگان شریف زحمت فراوانی می‌کشد و آسیب‌های جسمی زیادی متحمل می‌شوند و نمی‌شود از بیمه تأمین اجتماعی محروم بمانند و حق‌شان تضییع شود و درنتیجه باید صاحبان این سکو‌ها ملزم به بیمه کردن آنان شوند.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادیِ مجلس دوازدهم اظهار کرد: نمایندگان مجلس، اما به‌عنوان وکلای همۀ ملت ایران نمی‌تواند یک‌طرفه به قاضی برود و باید حرف دو سو را بشنود. صاحبان این سکو‌ها هم معتقدند چنان‌چه رانندگان را بیمه کنند، هزینۀ جابه‌جایی‌ها افزایش می‌یابد و کسب‌وکارشان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، چون استقبال مردم کاهش می‌یابد.

وی افزود: شرکت‌ها می‌توانند از منابع خودشان برای سهم حق بیمه آورده‌ای را به میان بگذارند، زیرا آن‌چه روشن است این است که همۀ ما بر بیمه شدن رانندگان متفق‌القول هستیم و باید زحمت آنان هم دیده شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
والا تا حالا که دولت هر کاری برای مردم کرده یه نقشه ای برای نابودشان بوده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
کارخانه ها بیمه کارگرها را پرداخت نمی کنند حقوق اداره کاری نمی دهند و ساعت کار بسیار زیاد برای پول کم سو استفاده از کار گر ها یک دوربین برای این بیچارگان وجود ندارد دارند کارخانه ها خانم ها را برده کرده اند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
تمام کارخونه ها بخاطر حقوق پایین خالی شده از کارگر ، همه رفتن سراغ اسنپ با در آمد بیشتر
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۱ دی ۱۴۰۴
چرا کارخانه ها نباید بیمه کارگر ها را بدهند و چرا نمی دهند چرا حقوق اداره کاری نمی دهند کی گفته رانندگی درآمد بالا دارد بر اساس کدام مدرک
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
ی کلاهی بیمه میخواهدسر رانندگان اینترنتی بگزارد که خودش گیرداده بیه بیمه رانندگان اینترنتی چون میداند خیلی از این عزیزان یابازنشسته هستن ویابصورت پاره وقت کارمیکنند ودرجایی دیگربیمه هستند .پس بدون هیچ مشکلی به بیمه حق بیمه میدهند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
تاکسی انترنتی بلای ترافیکه اونوقت بیمه میکنید؟ اگر نباشن دیگه تاکسی میرن تو ایستگاه نکه خارج بشن برن تو کوچه پسکوچه برای مشتری دربستی مردم راحت میشن از ترافیک
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۰۱ دی ۱۴۰۴
اللان شمارانندگان تاکسیها دلتان بحال ترافیک میسوزد یا بحال کرایهایی که به ناحق از مردم میتوانستیدبگیرین وحال تاکسی اینترنتی نانتان راآجرکرده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
آره ماهی 8 میلیون رانندگان تاکسی شاید کار کنند به غیر از آن یک درصد که درآمد بالا در کلانشهر تهران دارند 4 میلیون بدهند شرکت بیمه بعد باقی خرج ها بیمه شخص ثالث بیمه بدنه خودرو ماینه فنی روغن لاستیک لنت قطعات ووووو باید هم اتفاق داشته باشند حقوق دولت
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۰۱ دی ۱۴۰۴
بیشتر افراد که کار میکنن بازنشسته هستن یا از جای دیگه بیمه دارن بیمه نمیتونا به صورت اجباری باشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۰۱ دی ۱۴۰۴
پیک موتوری ها آدم نیستن؟!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۰۱ دی ۱۴۰۴
نه با اون هزینه دروغ که میگین طرف دیر اومد هزینه دیرکرد میکشین روش پس نیستین
