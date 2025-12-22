باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا نثاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح بیمه رانندگان درون و برونشهری در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و دراین میان بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی اهمیت ویژهای دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم اضافه کرد: برخورداری از نعمت بیمه حق کتمانناپذیر این عزیزان است که عمر خود را به خدماترسانی مشغول هستند و با شرکتهای دارنده حملونقل اینترنتی همکاری میکنند و مبلغی را هم باید بهعنوان کمیسیون به این شرکتها پرداخت میکنند. این در حالی است که این رانندگان شریف زحمت فراوانی میکشد و آسیبهای جسمی زیادی متحمل میشوند و نمیشود از بیمه تأمین اجتماعی محروم بمانند و حقشان تضییع شود و درنتیجه باید صاحبان این سکوها ملزم به بیمه کردن آنان شوند.
نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادیِ مجلس دوازدهم اظهار کرد: نمایندگان مجلس، اما بهعنوان وکلای همۀ ملت ایران نمیتواند یکطرفه به قاضی برود و باید حرف دو سو را بشنود. صاحبان این سکوها هم معتقدند چنانچه رانندگان را بیمه کنند، هزینۀ جابهجاییها افزایش مییابد و کسبوکارشان تحتالشعاع قرار میگیرد، چون استقبال مردم کاهش مییابد.
وی افزود: شرکتها میتوانند از منابع خودشان برای سهم حق بیمه آوردهای را به میان بگذارند، زیرا آنچه روشن است این است که همۀ ما بر بیمه شدن رانندگان متفقالقول هستیم و باید زحمت آنان هم دیده شود.