باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به اهداف تشکیل کمیته فنی بذر برنج استان در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل، گفت: این جلسات به‌منظور بررسی آخرین وضعیت تولید ارقام برنج در طبقات مختلف و با حضور مؤسسه تحقیقات برنج کشور و شرکت‌های تولیدکننده بذر برگزار می‌شود.

او افزود: بررسی مسائل، مشکلات، نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و چالش‌های تولید بذر برنج در استان از دیگر وظایف این کمیته است که در چارچوب برنامه‌های ابلاغی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود.

باقری با اشاره به چالش‌هایی مانند نوسان شدید قیمت‌ها و کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده، گفت: علیرغم این مشکلات، روند تولید بذر گواهی‌شده با قدرت ادامه دارد و با تدابیر اتخاذشده و همت شش شرکت تولیدکننده بذر استان، این صنعت در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت.