باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی طی اطلاعیهای، شیوه ارزشیابی بستههای تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع میکنیم» را اعلام کرد. این سازمان با استناد به بند ۵-۶ بخشنامه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ وزیر آموزش و پرورش با موضوع اجرای بسته تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع میکنیم» و بسته محصولات و راهنمای فعالیت مدرسهای «ایرانمون»، طی اطلاعیهای، شیوه ارزشیابی بستههای تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع میکنیم» را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: پیرو ماده واحده «تولید و اجرای بستههای یادگیری ویژه مواقع بحران و بلایای طبیعی» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و بخشنامه وزیر آموزش و پرورش، نحوه ارزشیابی بستههای تربیت و یادگیری «از ایرانمان دفاع میکنیم» با تأکید بر ایجاد زمینه کار گروهی، فعالیتهای جمعی، تولید، خلق و انتشار پاسخهای خلاقانه و انجام اقدامات و فعالیتهای عملی، اِبرازی و میدانی خلاقانه در سطح کلاس، مدرسه و سایر موقعیتهای خارج از مدرسه، به شرح ذیل اعلام میشود:
بخش اول: تأثیر ارزشیابی در نمرات کلاسی و درسی دانشآموزان
الف) دوره ابتدایی:
گزارش فعالیتهای فردی و گروهی دانشآموزان (با استفاده از ظرفیت فعالیتهای مطرحشده در کتاب یا فعالیتهای طراحیشده توسط آموزگار) در راستای اهداف کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم»، توسط معلم در کارپوشه هر دانشآموز ثبت میشود. آموزگار میتواند نتایج این فعالیتها را با تأثیر مثبت در دروس مرتبط اعمال کند. (به منظور تسهیل، فهرست ارتباط دروس در بخشنامه مذکور و نیز در بخش «سخنی با معلمان ارجمند» در صفحات ۷ و ۸ کتاب ارائه شده است).
ب) دوره اول و دوم متوسطه:
دبیران/هنرآموزانی که مسئول تدریس هریک از درسهای کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» هستند، میتوانند باتوجه به فعالیتهای فردی و گروهی دانشآموزان در راستای اهداف بسته «از ایرانمان دفاع میکنیم» حداکثر به میزان ۲ نمره صرفاً به صورت تأثیر مثبت، در نمره مستمر درس مرتبط در هر دو نوبت اول و دوم اعمال کنند. همچنین دبیران/هنرآموزان محترم میتوانند یک سؤال از محتوا و اهداف کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» با حداکثر ۲ نمره تأثیر مثبت (علاوه بر بارم مصوب امتحانات) با رویکرد تحلیلی و عملکردی در امتحان پایانی نوبت اول یا دوم (امتحانات غیرنهایی) درس مرتبط طرح کنند. راهنمای دروس مرتبط در بخشنامه جدول «ارتباط دروس از ایرانمان دفاع میکنیم با دروس عمومی دوره اول/دوم متوسطه» و سخنی با دبیران صفحه ۷ کتابهای دوره اول و دوم متوسطه آمده است.
تذکر مهم: برگزاری امتحان مستقل از کتابهای "از ایرانمان دفاع میکنیم" و همچنین طرح هرگونه سؤال حافظه محور از محتوای کتابها ممنوع است.
توجه: پیشنهاد میشود آموزگاران، مربیان و دبیران/هنرآموزان از ظرفیت پویشها و فعالیتهای مدرسهای، منطقهای، استانی و ملی بهره برده و ضمن تشویق، تسهیل و حمایت دانشآموزان برای شرکت در پویشها و فعالیتها از نتایج آن برای ارزشیابی استفاده کنند.
بخش دوم: ارزشیابی اختیاری و دریافت گواهی کشوری دانشآموزی
دانشآموزان میتوانند به صورت اختیاری در فرایند خودارزیابی که از طریق سامانههای وزارت آموزش و پرورش و یا سامانه شاد صورت میپذیرد (و از طریق کانال اختصاصی در شاد به آدرس https://shad.ir/defa_az_iran اطلاعرسانی خواهد شد)، شرکت کنند. نتایج این خودارزیابی به همراه سایر فعالیتهای تعریف شده در پویشها، منجر به صدور گواهی کشوری برای دانشآموزان خواهد شد. گواهی مربوط به عنوان بخشی از نمایه رشدی و تربیتی دانشآموزان محسوب میشود.