شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شب یلدا بلندترین شب سال است که اعضای خانواده دور هم جمع می‌شوند تا یک شب به یادماندنی را برای خود رقم بزنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما واریز حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این پیام شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام امروز قرار بود حقوق تامین اجتماعی واریز شود. امشب شب یلدا ست وقتی حقوق ما را واریز نکردند چطور خرید کنیم. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: بازنشستگان تامین اجتماعی ، شب یلدا ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از عدم پرداخت متناسب سازی معوقه
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار واریزی جدید
بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در صف انتظار دریافت معوقات
ماجرای حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟
رنجش بازنشستگان از تاخیر در پرداخت معوقات
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی پرداخت می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنگین شدن سفره خانواده‌های کم برخوردار انابدی در شب یلدا + فیلم
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت حقوق
فیلمی از برگزاری جشن یلدایی دانش آموزان بابلی
آخرین اخبار
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت حقوق
فیلمی از برگزاری جشن یلدایی دانش آموزان بابلی
رنگین شدن سفره خانواده‌های کم برخوردار انابدی در شب یلدا + فیلم
رنجش مالکان خودرو از لحاظ شدن جریمه برای خودروهای تازه پلاک
تصاویری از فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت
برگزاری جشن بلندترین شب سال در آران و بیدگل
انباشت نخاله رنجش اهالی شهرقدس شد + عکس
گزارش تصویری از توزیع بسته‌های معیشتی شب یلدا در بابل
نشتی آب در پل روگذر خیابان امام خمینی برای رانندگان دردسرساز شد + فیلم