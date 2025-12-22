شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شب یلدا بلندترین شب سال است که اعضای خانواده دور هم جمع می‌شوند تا یک شب به یادماندنی را برای خود رقم بزنند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما واریز حقوق برای بازنشستگان تامین اجتماعی به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این پیام شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام امروز قرار بود حقوق تامین اجتماعی واریز شود. امشب شب یلدا ست وقتی حقوق ما را واریز نکردند چطور خرید کنیم. لطفا پیگیری کنید.

