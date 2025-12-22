باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، امروز دوشنبه یکم دی‌ماه ۱۴۰۴، افزایش سرعت بادهای شمال‌شرقی در نیمه شرقی استان موجب مواج شدن تنگه هرمز و دریای عمان خواهد شد. این شرایط جوی با کاهش محسوس دمای کمینه، به‌ویژه در مناطق مرتفع استان همراه است.

همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید شمال‌شرقی در مناطق شرقی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی استان، سبب تلاطم دریا به‌ویژه در شمال و شرق تنگه هرمز در محدوده جزایر هرمز، هنگام، لارک، قشم، تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی می‌شود. بر اساس اعلام هواشناسی، این وضعیت تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.

در همین راستا، به منظور کاهش خطرات احتمالی، انجام تمهیدات لازم در بنادر استان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی توصیه شده است.

طبق این گزارش، طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جو استان آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود و از نظر دمایی نیز با وجود ماندگاری هوای سرد در ساعات صبحگاهی، افزایش نسبی دمای بیشینه در ساعات ظهر تا پایان هفته مورد انتظار است.

منبع :هواشناسی هرمزگان