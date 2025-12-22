مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حجم فعلی سد زاینده‌رود به ۱۱۳ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۸۰ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی این سد تنها ۹ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشه‌فروش اظهار کرد: در حال حاضر میزان پرشدگی سد زاینده‌رود تنها ۹ درصد گزارش شده است که بیانگر شرایط بحرانی ذخایر آبی این سد مهم استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حجم فعلی سد زاینده‌رود به ۱۱۳ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۸۰ درصد کاهش دارد.

وی افزود: در شرایط کنونی، میزان ورودی آب به سد زاینده‌رود ۹ مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی آن ۱۲ مترمکعب در ثانیه است که این موضوع ضرورت مدیریت و مصرف بهینه منابع آبی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

برچسب ها: بارش باران و برف ، وضعیت سدها
خبرهای مرتبط
ذخیره سد زاینده رود کاهش ۶۵ درصدی دارد
وضعیت بحرانی سد زاینده‌رود/ ذخیره آب به ۱۱ درصد رسید
مدیرکل محیط زیست اصفهان:
خشک‌شدن زاینده‌رود، فرونشست اصفهان را شتاب داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میزان پرشدگی سد زاینده رود تنها ۹ درصد
آخرین اخبار
میزان پرشدگی سد زاینده رود تنها ۹ درصد