باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشهفروش اظهار کرد: در حال حاضر میزان پرشدگی سد زایندهرود تنها ۹ درصد گزارش شده است که بیانگر شرایط بحرانی ذخایر آبی این سد مهم استان است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: حجم فعلی سد زایندهرود به ۱۱۳ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۸۰ درصد کاهش دارد.
وی افزود: در شرایط کنونی، میزان ورودی آب به سد زایندهرود ۹ مترمکعب در ثانیه و میزان خروجی آن ۱۲ مترمکعب در ثانیه است که این موضوع ضرورت مدیریت و مصرف بهینه منابع آبی را بیش از پیش نمایان میسازد.