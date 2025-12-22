جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور، از انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور، از انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و نسبت به رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی رانندگان تأکید کرد.

جانشین پلیس راه فراجا گفت:تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است. این محدودیت با هدف مدیریت ترافیک و تسهیل در اجرای عملیات راهداری برای تکمیل تونل کمرزرد اعمال شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های استاندارد و پل کلاک گزارش می‌شود، اما در مقابل، تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر روان است.
به گفته سرهنگ محبی، محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی در این محور‌ها عادی و پایدار است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به کارگاه جاده‌ای مهم در محور چالوس تصریح کرد:محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵) به دلیل اجرای عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از ۳۰ آذرماه تا ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ مسدود بوده و در این بازه زمانی، تردد از محور‌های جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) امکان‌پذیر است.

وی در ادامه به محور‌های مسدود کشور اشاره کرد و گفت:در حال حاضر محور‌های شریانی بندر خمیر–بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر–بندرعباس، دلگان–زهکلوت و بندر لنگه–پارسیان مسدود هستند.

همچنین تعدادی از محور‌های غیرشریانی از جمله دوآب–بلده، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا، خوانسار–بویین و میاندشت، قلعه‌گنج–جاسک و دلگان–جلگه تا اطلاع ثانوی مسدود گزارش شده‌اند.

محور گنجنامه–تویسرکان نیز به‌دلیل شرایط فصلی در وضعیت انسداد قرار دارد.

سرهنگ محبی در پایان با صدور هشدار پلیسی به رانندگان تأکید کرد:هموطنان پیش از شروع سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، از تردد در محور‌های مسدود جداً خودداری کرده و در مسیر‌های کوهستانی و برف‌گیر، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را الزامی بدانند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدار‌های پلیس، نقش مؤثری در تأمین ایمنی سفر‌های زمستانی دارد.

برچسب ها: محور چالوس ، انسداد محور
خبرهای مرتبط
۴۲ درصد افزایش تصادفات فوتی بزرگراهی در پایتخت در ۸ماهه سال جاری
انسداد موقت محور چالوس به دلیل عملیات راهداری
آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور/ انسداد ۲۴ محور
آخرین وضعیت ترافیکی، جوی و محور‌های مسدود کشور اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اتفاق نظر مجلس بر بیمه شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
تأکید دادستان کل کشور بر ابتکار عمل قضایی، امنیت مردم‌پایه و مقابله قاطع با قاچاق
انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۱۹ / هشدار پلیس به رانندگان
کیفیت هوای تهران در اول دی ماه
تردد در اکثر معابر و بزرگراه های پایتخت عادی و روان است
۴۲ درصد افزایش تصادفات فوتی بزرگراهی در پایتخت در ۸ماهه سال جاری
آخرین اخبار
۴۲ درصد افزایش تصادفات فوتی بزرگراهی در پایتخت در ۸ماهه سال جاری
تردد در اکثر معابر و بزرگراه های پایتخت عادی و روان است
کیفیت هوای تهران در اول دی ماه
انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۱۹ / هشدار پلیس به رانندگان
تأکید دادستان کل کشور بر ابتکار عمل قضایی، امنیت مردم‌پایه و مقابله قاطع با قاچاق
اتفاق نظر مجلس بر بیمه شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
اعمال قانون بیش از ۱۷۷ هزار فقره تخلف پلاک در پاییز ۱۴۰۴ پایتخت
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
هشدار قضایی درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های مشکوک
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
ثبت شرکت در ۲ روز؛ دستاورد سامانه جدید ثبت شرکت‌ها/ سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در ۱۱ استان فعال شد
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
اکران بنر‌های ویژه باغ‌راه خیابان عرب با رویکرد جذب نوجوانان در منطقه ۱۰
برگزاری جشن یلدای شهدایی در امامزاده روح الله الحسنی (ع) تهران
تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن
قوانین سختگیرانه دنیا برای حضور کودکان در فضای مجازی
دانشگاه، صنعت و حکمرانی برای نجات هوای پایتخت همراه می‌شوند
تکمیل پروژه میدان فتح ظرف ۱۰ روز آینده/ آخرین معارض تاسیساتی پروژه بروجردی لوله گاز ۱۲ اینچی است
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
رسانه‌ها بستر فرصت برابر برای جوانان کشور
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
هشدار درباره سالمندی شتابان ایران
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
تهران درگیر بحران پارکینگ است
محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی نانوایی متخلف برای عرضه خارج از شبکه آرد