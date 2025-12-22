باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور، از انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال خبر داد و نسبت به رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی رانندگان تأکید کرد.

جانشین پلیس راه فراجا گفت:تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در هر دو مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است. این محدودیت با هدف مدیریت ترافیک و تسهیل در اجرای عملیات راهداری برای تکمیل تونل کمرزرد اعمال شده است.

وی افزود: هم‌اکنون ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده‌های استاندارد و پل کلاک گزارش می‌شود، اما در مقابل، تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر روان است.

به گفته سرهنگ محبی، محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط جوی در این محور‌ها عادی و پایدار است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به کارگاه جاده‌ای مهم در محور چالوس تصریح کرد:محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵) به دلیل اجرای عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از ۳۰ آذرماه تا ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ مسدود بوده و در این بازه زمانی، تردد از محور‌های جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) امکان‌پذیر است.

وی در ادامه به محور‌های مسدود کشور اشاره کرد و گفت:در حال حاضر محور‌های شریانی بندر خمیر–بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر–بندرعباس، دلگان–زهکلوت و بندر لنگه–پارسیان مسدود هستند.

همچنین تعدادی از محور‌های غیرشریانی از جمله دوآب–بلده، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا، خوانسار–بویین و میاندشت، قلعه‌گنج–جاسک و دلگان–جلگه تا اطلاع ثانوی مسدود گزارش شده‌اند.

محور گنجنامه–تویسرکان نیز به‌دلیل شرایط فصلی در وضعیت انسداد قرار دارد.

سرهنگ محبی در پایان با صدور هشدار پلیسی به رانندگان تأکید کرد:هموطنان پیش از شروع سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، از تردد در محور‌های مسدود جداً خودداری کرده و در مسیر‌های کوهستانی و برف‌گیر، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی را الزامی بدانند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدار‌های پلیس، نقش مؤثری در تأمین ایمنی سفر‌های زمستانی دارد.