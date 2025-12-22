️رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل از دستگیری یک کارشناس رسمی دادگستری استان به جرم ارتشاء خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات اطلاعاتی کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، یک کارشناس رسمی دادگستری حین دریافت رشوه از سوی صاحب پرونده شناسایی و دستگیر شد.

️وی افزود: این کارشناس در قبال ارائه نظر کارشناسی در یک پرونده، مبلغ در حدود ۵۰۰ دلار از طرف پرونده درخواست کرده بود که در جریان عملیات هماهنگ و در هنگام دریافت وجه رشوه در محل، توسط کارشناسان حفاظت و اطلاعات دادگستری استان اردبیل دستگیر شد.

️رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با فساد تصریح کرد: برخورد جدی و قانونی با هرگونه فساد، صیانت از سلامت دستگاه قضایی و عاری‌سازی ساحت عدالت از هرگونه ناپاکی، از رویکردهای اصلی حفاظت و اطلاعات دادگستری بوده و با هرگونه تخلف و جرم در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است.

️رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان در پایان اظهار داشت : به منظور دریافت همکاری های مردمی  سامانه تلفنی 127 ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی است.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل

برچسب ها: دستگیری ، ارتشا
خبرهای مرتبط
قاضی قلابی در اردبیل بازداشت شد
انجام اخاذی سایبری با استفاده از تصاویر جعلی هوش مصنوعی
ثبت ۲۸ فقره آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌های اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری کارشناس رسمی دادگستری استان اردبیل به جرم ارتشاء
آخرین اخبار
دستگیری کارشناس رسمی دادگستری استان اردبیل به جرم ارتشاء
برگزاری جشن شب یلدا با استقبال گسترده مردمی در شهرستان نمین
توزیع ۸۰۰ بسته معیشتی بین خانواده‌های زندانیان نیازمند استان اردبیل
سه نفر در شهرستان اصلاندوز دچار گازگرفتگی و مسمومیت شدند
تشدید نظارت بر بازار شب یلدا در اردبیل
استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان در مدیریت پسماند
جشنواره زمستانی و مسابقات ملی اسکی در سرعین برگزار می‌شود
برداشت ماهیان گرمابی در پارس‌آباد آغاز شد