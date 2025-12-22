«واشنگتن پست» در گزارشی نوشت: «محمد بن‌سلمان» با سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت بازی‌های ویدئویی می‌کوشد وابستگی سعودی به نفت را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «واشنگتن پست» در گزارشی تحلیلی نوشت، «محمد بن‌سلمان» با سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت بازی‌های ویدئویی می‌کوشد وابستگی سعودی به نفت را کاهش دهد و سهمی از بازار جهانی سرگرمی و بازی‌های دیجیتال به‌دست آورد.

این رویکرد بخشی از «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است و تمرکز ویژه‌ای بر نسل جوان دارد؛ نسلی که بخش زیادی از جمعیت عربستان را تشکیل می‌دهد و علاقه زیادی به بازی‌های ویدئویی دارد. در واقع، سرمایه‌گذاری در این حوزه هم جنبه اقتصادی و هم جنبه اجتماعی دارد.

تحلیلگران معتقدند، تمرکز بر سرگرمی می‌تواند نوعی سیاست «نان و سیرک» برای جلب حمایت جوانان و کاهش مخالفت‌های داخلی باشد. در حقیقت، مردم سرگرم می‌شوند و جلوی پیشروی ولیعهد نمی‌ایستند.

این گزارش افزود، موفقیت در صنعت بازی تضمین‌شده نیست. نمونه آن سرمایه‌گذاری سعودی در استودیوی ژاپنی «SNK» است. این شرکت بازی اخیرش را با تبلیغات گسترده و حضور «کریستیانو رونالدو» عرضه کرد، اما نتوانست مخاطب زیادی جذب کند و چند هفته پس از عرضه، مدیرعامل شرکت کناره‌گیری کرد.

منبع: کانال تلگرامی راوی عربستان

برچسب ها: عربستان سعودی ، محمد بن سلمان
