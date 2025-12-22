باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دمنوش‌های زمستانه‌ای که برای افرادی که در شب یلدا زیاده‌روی کردند مناسب است + فیلم

متخصص طب سنتی در مورد دمنوش‌های زمستانه‌ای که برای افرادی که در شب یلدا زیاده‌روی کرده‌اند مناسب است؛ نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، متخصص طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص دمنوش‌های زمستانه‌ای که برای افرادی که در شب یلدا زیاده‌روی کرده‌اند مناسب است توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

