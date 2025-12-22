باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جعفر عدلی مژدهی، فرمانده انتظامی صومعه سرا گفت: ۴ هزارو و ۳۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در بازرسی از یک واحد مسکونی در این شهرستان کشف شد.

به گفته او، در پی دریافت گزارشی مبنی بر عرضه سوخت قاچاق در یک واحد مسکونی در شهرستان صومعه‌سرا، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پس از انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ عدلی به کشف ۴ و ۳۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در بازرسی از این مکان اشاره و تصریح کرد: کارشناسان ارزش این کشفیات را یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

او همچنین گفت: در این خصوص یک متهم ۵۰ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

